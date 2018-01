CES 2018: risultati da record

Successo oltre le aspettative per l’edizione di quest’anno della più grande fiera tutta dedicata alla tecnologia

CES 2018, la più grande fiera al mondo dedicata alla tecnologia, ha aperto al pubblico lo scorso 9 gennaio 2018 a Las Vegas, svelando tutte le novità della prossima generazione tecnologica. L’evento ha dato risposta alle attuali sfide mondiali usufruendo di uno spazio espositivo che conta oltre 8.000 metri quadrati e ospita più di 3.900 espositori, tra cui circa 900 start up. Durante la sola settimana di fiera sono stati lanciati più di 20.000 nuovi prodotti.

CES getta le basi per i nuovi sviluppi dell’industria tecnologica mondiale e ospita differenti aziende provenienti da circa 150 Paesi, tra cui le maggiori imprese societarie incluse nella lista di Fortune 500, un elenco stilato annualmente dalla rivista internazionale Fortune, che classifica proprio le 500 maggiori aziende mondiali sulla base del loro fatturato.

Tra questi, hanno partecipato all’edizione 2018 di CES produttori, rivenditori, acquirenti, fornitori, finanziatori, ingegneri, funzionari governativi, installatori, direttori pubblicitari, analisti finanziari e media da ogni angolo del mondo.

Da tecnologiche centrali elettriche ad affascinanti start up innovative, le grandi e piccole imprese di diversi settori partecipano a CES per presentare le ultime innovazioni sul mercato mondiale. Gli espositori presentano i più diversi prodotti tecnologici, dal campo audio alle tecnologie automobilistiche, e ancora dai droni wireless alla realtà virtuale e aumentata, le stampanti 3D, i più disparati dispositivi tecnologici e molto altro ancora. Produttori, promotori e fornitori si riuniscono a CES non solo per mostrare il cambio di rotta tecnologico che interessa il mercato globale, ma anche per stabilire importanti rapporti d’affari con nuove realtà aziendali.

La fiera è stata organizata in diverse location e spazi espositivi.

Nell’ala Tech East, all’interno di Las Vegas Convention and World Trade Center (LVCC), Westgate Las Vegas (Westgate) e Renaissance Las Vegas (Renaissance), sono state presentate, nel corso della settimana, le innovazioni nel campo audio e video, dei droni, dei videogiochi, della