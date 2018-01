HP espande il portafoglio ElitePOS

L’azienda aiuta i rivenditori a personalizzare l’esperienza nei negozi e modernizzare il coinvolgimento dei clienti

In anticipo rispettò al Retail’s Big Show NRF di New York, HP ha ampliato la propria linea di soluzioni retail, presentando la versione bianca del sistema POS (point-of-sale) all-in-one, HP ElitePOS. Il nuovo colore è stato introdotto in seguito alla risposta molto positiva da parte dei clienti in relazione al design ottimizzato e alle prestazioni di HP ElitePOS, annunciato lo scorso agosto, e alle richieste di più opzioni per i colori.

“I rivenditori desiderano una tecnologia che non solo offra le prestazioni e la versatilità di cui hanno bisogno, ma che migliori anche i loro store fornendo un ambiente di shopping focalizzato sull’esperienza d’acquisto che i clienti sempre più spesso si aspettano – ha commentato Natasja Andringa, responsabile della business unit Retail Solutions di HP Inc. per l’area EMEA -. Che si tratti di integrare un sistema POS tradizionale o implementare un elegante e moderno sistema multifunzione o mobile, HP Retail Solutions ha un prodotto in grado di soddisfare praticamente qualsiasi esigenza.”

HP ElitePOS modernizza la tradizionale esperienza retail con caratteristiche di sicurezza e di prestazioni integrate in uno splendido design. Ora disponibile in bianco o nero, ElitePOS HP può essere personalizzato con componenti come un’innovativa stampante a colonna, una base per la connettività retail, accessori come scanner di codici a barre, lettori di bande magnetiche e display rivolti al cliente per soddisfare le esigenze del rivenditore, migliorando al tempo stesso l’esperienza del cliente.