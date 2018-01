Nuovi display da Yashi

By

Ideali sia per il mondo del lavoro che quello dell’insegnamento

Yashi lancia dei nuovi Touch Screen Display 4K da 65’’ per il mercato Professional ed Education. I due Mini PC OPS indipendenti integrati consentono di scegliere se utilizzare l’ambiente operativo Windows o Android per gestire al meglio qualsiasi applicazioni.

Ampio display ad Ultra risoluzione

Il Display Led da 65”combinato alla risoluzione 4K ( 3840×2160 ) offre visibilità elevata, sia all’ operatore che interagisce sul Monitor sia a chi usufruisce di contenuti e multimedialità da qualche metro di distanza. Le funzioni di multi touch e multi gesture sono supportate fino ad un massimo simultaneo di 10 tocchi. Questa caratteristica permette a più persone di lavorare contemporaneamente sullo schermo, una funzione fondamentale per didattica e progetti di interazione collaborativi. La possibilità di visualizzare i contenuti da varie distanze, consente l’uso dei Touch Screen Display 4k Yashi sia per la Didattica Digitale al posto delle tradizionali Lim con Proiettore, sia per il visual display o altri progetti di Proximity Marketing e infopoint, nei più svariati campi di applicazione.

Connettività e versatilità d’uso

L’ampio assortimento di connessioni I/O analogiche e digitali presenti sia nel pannello frontale che in quello posteriore permette di collegare ai monitor Touch Display, PC, Laptop, Tablet, chiavette USB, media player, garantendo la massima comodità operativa ed una elevata compatibilità con le più svariate tecnologie. Una vasta gamma di accessori e staffe di fissaggio consente il posizionamento a muro o il montaggio su appositi Carrelli con ruote, per soddisfare qualsiasi esigenza operativa e inserimento in progetti speciali di Marketing di prossimità.

Minori Costi di gestione

Il Touch Display 4k rispetto alla LIM, elimina i costi di manutenzione del videoproiettore (soprattutto la sostituzione periodica delle lampade) ed alla sua manutenzione, i monitor interattivi Touch Display costituiscono un investimento a lungo termine davvero intelligente!

Non solo Formazione e Didattica Digitale: strumenti di Visual e Proximity Marketing

I Display Touch Screen 4k sono un mezzo estremamente efficace per catturare l’attenzione ed il coinvolgimento di visitatori o passanti, ed offrire informazioni agli utenti in tempo reale senza intervento di operatori. Ecco alcune delle possibili applicazioni nelle più svariate applicazioni e segmenti di impiego.

Sanità

La digitalizzazione di immagini e diagnostica a livello ospedaliero sta migliorando efficienza, costi e qualità del rapporto con il paziente. Dai punti di prenotazione alle sale operatorie i Touch Screen Displey 4k UHD di grande formato aiutano il personale sanitario nelle funzioni collaborative in tempo reale, con la possibilità di offrire feedback immediati e migliorare qualità ed efficienza del servizio sanitario.

Intrattenimento, Tempo libero e Ospitalità

Arricchire l'esperienza degli ospiti per fidelizzarli e far condividere emozioni ed opinioni. Dagli ostelli agli hotel di lusso, dai casinò ai parchi a tema, dalle fiere ai musei, fino ad arrivare agli stadi sportivi, la tecnologia audiovisiva è diventata indispensabile per stimolare il pubblico fornendo dati, informazioni e contenuti supplementari multimediali. L’interfaccia Touch Screen offre inoltre la possibilità di interagire con gli utenti per ricavare preziosi feedback ed informazioni su gusti, tendenze e qualità dei servizi offerti.

Noleggio e allestimento per eventi, fiere

Non è solo una questione di immagine o di stupire il pubblico con effetti speciali. Dalle conferenze aziendali agli stand fieristici, dai workshop agli spazi espositivi bei centri commerciali, un Touch Screen Display 4K Yashi offre la possibilità di erogare contenuti multimediali o informazioni commerciali on demand, ma anche di ottenere dati e opinioni dei visitatori coadiuvando il personale nelle attività di vendita e fidelizzazione dei clienti.