Cegid in vetta alle classifiche dell’ultimo LeaderBoard di RIS Software

Cegid è il primo classificato nella categoria Speciality Vendor, conquista la prima posizione in termini di customer satisfaction e si conferma il vendor numero 2 al mondo secondo il RIS Software LeaderBoard, lo studio annuale sui fornitori di software retail

Cegid, fornitore globale di soluzioni tecnologiche retail per brand del lusso, bellezza, fashion apparel e gioielleria, è stato incluso anche quest’anno tra i leader del Software LeaderBoard study 2017 promosso da RIS – prestigiosa guida americana ai migliori fornitori di tecnologia retail – oltre ad aver conquistato il primo posto nella categoria “customer service”. Cegid si posiziona in seconda posizione come miglior vendor software al mondo: è quanto decreta il report che valuta i fornitori di tecnologie retail secondo 30 diverse categorie e criteri.

L’influente studio, condotto su base annuale, è realizzato dalla testata Retail Info Systems (RIS). Nel 2016 Cegid ha registrato il miglior risultato di sempre e “ancora una volta ha confermato la sua leadership all’interno del Software LeaderBoard di RIS” ha affermato Joe Skorupa, direttore editoriale della pubblicazione. “I risultati di quest’anno, inoltre, testimoniano l’interesse continuo e costante di Cegid verso la soddisfazione del cliente”.

Questo riconoscimento premia il profondo impegno di Cegid nel mercato retail e la sua vasta conoscenza delle esigenze dei clienti. Con oltre trent’anni di esperienza nello sviluppo di soluzioni retail e per il punto vendita, Cegid offre da sempre un elevato livello di customer service e continua a innovare nel tempo il proprio portfolio. Cegid collabora con i brand per migliorarne il prestigio e massimizzare le vendite, consentendogli di offrire esperienze retail eccezionali, che comprendono transazioni sicure e senza interruzioni in qualsiasi momento, su qualsiasi canale e ovunque nel mondo.

I risultati del LeaderBoard si basano sulle valutazioni di centinaia di retailer combinati a un’estensiva ricerca, condotta dal team editoriale di RIS, circa la presenza sul territorio e le dimensioni dei vari software vendor. Quest’anno Cegid si è posizionata tra i primi 5 vendor in ben 29 categorie, tra cui:

#1 Specialty Vendor Leader

#1 Specialty Vendor Leader in ambito Customer Satisfaction

#2 nella Top 20 del RIS Software LeaderBoard

#2 Apparel Vendor Leader

#3 Leader nel Recommendation Status

#3 Leader in termini di Total Cost of Operations

#4 Leader nell’Innovazione Tecnologica

#4 Leader nel ROI