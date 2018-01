Retail: vendite in crescita fino al 2021

Secondo una nuova ricerca condotta da Zebra Technologies in collaborazione con IHL Group i clienti di Zebra stanno crescendo più velocemente rispetto al settore investendo maggiormente in tecnologia

Zebra Technologies Corporation, azienda attiva nel settore dei computer palmari, degli scanner e delle stampanti di codici a barre – potenziati da software e servizi che abilitano soluzioni di visibilità in tempo reale delle operazioni delle aziende – ha pubblicato oggi i risultati dello studio “2017 Retail Transformation Study”, un insieme di ricerche che analizzano il mercato retail di oggi e del prossimo futuro in Europa, Nord America, Medio Oriente e Africa (EMEA). Lo studio, condotto in collaborazione con IHL Group – società di consulenza e ricerca globale specializzata nei settori retail e hospitality – evidenzia come il settore stia cambiando nell’ottica di offrire un miglior servizio ai consumatori. IHL prevede che le vendite nel retail aumenteranno del tre per cento annuo fino al 2021, supportate da una crescita dei volumi in ambito e-commerce/omnichannel. Inoltre, secondo lo studio, i clienti di Zebra stanno investendo di più in tecnologia e crescono più rapidamente rispetto alla media del settore.

PRINCIPALI EVIDENZE DELLO STUDIO

IHL prevede una crescita di circa il 3% nei prossimi cinque anni per il mercato retail nord americano ed EMEA, rispettivamente di $5,5 trilioni e €4,4 trilioni di fatturato. Si prevede che l'e-commerce raggiunga gli $1,5 trilioni entro il 2021.

Il 2017 ha visto un numero maggiore di aperture di negozi rispetto alle chiusure e tale trend dovrebbe confermarsi fino al 2021. La ricerca di IHL stima che il mondo enterprise retail (aziende con oltre 50 punti vendita) ad ottobre 2017 abbia registrato un numero netto pari a 4.080 di aperture di nuovi negozi: il 42% dei retailer ha riscontrato un aumento netto nel numero di punti vendita mentre solo il 15% ne ha visto un calo.