Stati Uniti e Cina ora più vicini

Verifone e Alipay semplificano i pagamenti dei turisti cinesi negli store Lacoste in USA

Sono circa 3 milioni i turisti cinesi che ogni anno visitano gli Stati Uniti d’America spendendo circa 33 miliardi di dollari (2016). Per offrire un’esperienza di acquisto confortevole, sicura e veloce al fine di attrarre più clienti, i negozianti sono alla continua ricerca di soluzioni che semplifichino le transazioni di pagamento. È in questa ottica che Verifone e Alipay hanno annunciato di aver esteso la loro partnership globale portando la soluzione di pagamento Alipay in tutti gli store Lacoste presenti negli Stati Uniti d’America.



In qualità di partner esclusivo di Alipay per Lacoste, il famoso brand francese di abbigliamento sportivo, Verifone offre ai turisti cinesi la possibilità di effettuare acquisti in store con Alipay tramite terminale mobile (mPOS) Verifone e355. Progettato per accettare pagamenti alternativi come Alipay e altri metodi di pagamento digitali, Verifone e355 è una soluzione di pagamento mobile ricca di funzioni e interattiva che offre al personale di vendita la libertà di accettare pagamenti in qualsiasi punto del negozio.



"Siamo contenti di attrarre clienti internazionali e soddisfatti di continuare a investire su tecnologie innovative per migliorare l'esperienza nelle nostre boutique – ha dichiarato Joëlle Grünberg, Presidente e CEO di LACOSTE Nord e Centro America -. Con Verifone offriamo ai clienti cinesi la comodità di poter utilizzare nei nostri store negli Stati Uniti, un metodo di pagamento per loro abituale”.



"I viaggiatori cinesi amano brand come Lacoste e siamo entusiasti di collaborare con Verifone per semplificare la loro esperienza di checkout presso selezionati negozi Lacoste negli Stati Uniti – ha affermato Souheil Badran, Presidente di Alipay Americas -. Attraverso Alipay, i negozi Lacoste ridurranno le difficoltà legate al pagamento e alla lingua assicurando ai turisti cinesi un'esperienza in-store più positiva durante la loro visita ".



"Verifone è impegnata ad aiutare i rivenditori ad accogliere gli acquirenti internazionali con esperienze di pagamento sicure e a loro familiari – ha dichiarato Richard Char, Vicepresidente senior, Global Business and Corporate Development, Verifone -. Lacoste è un premium brand molto popolare tra gli acquirenti cinesi e noi vogliamo contribuire a rafforzare ulteriormente l'appeal, la reputazione e la crescita di Lacoste, consentendo l'accettazione di pagamenti alternativi come Alipay".



Verifone e Alipay hanno avviato una partnership nel 2016 per consentire ai commercianti in Europa e Nord America di accettare il sistema di pagamento Alipay nei negozi, aumentando la visibilità del brand, il traffico e le vendite attraverso gli strumenti di marketing in-app. Con il POS mobile di Verifone, i rivenditori possono accettare Alipay nei negozi e realizzare campagne di marketing rivolte ai consumatori cinesi che utilizzano l'app Alipay.