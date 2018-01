SB Italia pensa all’efficienza dei processi produttivi del food

Nel webinar free che si terrà stamattina alle 10, un momento di formazione con VAR ONE su SAP Business One

Come aumentare l’efficienza dei processi produttivi delle aziende del food grazie all’implementazione di SAP Business One.

Ve lo dice stamattina alle ore 10 SB Italia che, in collaborazione con il SAP Gold Partner VAR ONE, promuoverà un momento di formazione dedicato alle aziende di questo settore su questo specifico tema.

Un webinar gratuito della durata di un’ora per scoprire l’offerta gestionale integrata con SAP Business One, quest’ultimo proposto come strumento ideale per gestire tutti i processi di produzione alimentare in modo efficiente e coordinato, riducendo i costi totali e per unità, soddisfacendo le esigenze del cliente e assicurando la conformità agli standard di qualità e di sicurezza.