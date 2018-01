Alcatel lancia un nuovo smartphone per un’esperienza multimediale ottimizzata

Alcatel 3C è disponibile nei tre colori dallo stile urban: Metallic Black, Metallic Blue e Metallic Gold

Un’esperienza multimediale fuori dall’ordinario: è quello che contraddistingue il nuovo smartphone Alcatel 3C, dotato di un dispaly da 6’’ in 18:9 che consente una visione ovunque di film, video o serie TV, oltre che di navigare sui social network.

Guarda, sempre di più!

Alcatel 3C dispone di un display eccezionale da 6’’ HD+ con il nuovissimo formato Alcatel FullView 18:9. Il nuovo dispositivo è perfetto per lo streaming di programmi e serie TV, film e giochi. Inoltre, il display 18:9 di Alcatel 3C consente agli utenti di guardare le immagini nella loro interezza senza dover utilizzare lo scroll verticale per visualizzarle: una rivoluzione per gli amanti dei social media che potranno usufruire di più contenuti contemporaneamente. Nuova per Alcatel 3C è anche la sua funzione “Social Mode” nelle impostazioni della fotocamera che offre anteprime istantanee, condivisione rapida e molte altre nuove divertenti funzionalità dedicate alle foto.

Super compatto

Grazie al formato 18:9, l’utente riesce a godere di un display 6 pollici HD+ nelle dimensioni di uno smartphone da 5.5”, in quanto lo screen to body ratio (rapporto tra display e corpo) è del 76%. Comodo e pratico da utilizzare con una sola mano, le ottime prestazioni di Alcatel 3C garantiscono una migliore user experience e i dettagli radiali sul back oltre alla forma arrotondata lo rendono semplicemente elegante. Con 16 GB di memoria interna ROM + 1 GB di RAM, Alcatel 3C supporta una scheda microSD e ha una durata della batteria fino a 15 ore in conversazione.

Sicurezza e utilità

Alcatel 3C dispone di un sensore posteriore di impronte digitali, che consente agli utenti di sbloccare il dispositivo in modo sicuro. Inoltre, differenti impronte digitali possono avviare numerose app e funzionalità diverse direttamente dalla modalità stand-by e, last but not least, scattare anche un selfie!

Le novità non finiscono qui… Alcatel 3C regala le emozioni del grande cinema con CHILI

Entro il 31 luglio 2018, chiunque acquisterà Alcatel 3C, riceverà in regalo € 30 per guardare i propri film preferiti sulla piattaforma CHILI CINEMA. Direttamente on pack l’utente troverà il codice CHILI che gli darà la possibilità di scegliere tra più di 800 titoli. La Gift Card sarà attivabile entro e non oltre il 30 settembre 2018. ALCATEL TI REGALA L’EMOZIONE DEL CINEMA DOVE VUOI QUANDO VUOI! Regolamento completo su www.promo.chili.com/alcatel.