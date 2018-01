OKI Europe riunisce le sue attività regionali in un’unica entità

Esclusa solo la Russia

Per contribuire ulteriormente alla creazione di una struttura agile, efficiente e altamente reattiva, OKI Europe sta incorporando l’intera struttura di vendita di Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) – fatta eccezione per la Russia. Di conseguenza, il suo attuale gruppo di società di vendita di tutta l’area EMEA sarà riunito sotto un’unica entità legale. Questa fusione internazionale è avvenuta il 1° gennaio 2018 e verrà completata con l’inclusione di Polonia e Finlandia entro la fine del mese.

Da qualche tempo, OKI Europe si sta muovendo verso una struttura organizzativa unica, più unita, con processi di back office armonizzati e programmi di vendita e marketing efficienti ed efficaci che includono iniziative pan-EMEA riguardanti ad esempio il lancio di prodotti, le campagne di marketing e gli incentivi per i dealer. OKI Europe ritiene che la sostituzione di attività multiple e diversificate, in capo a diverse entità giuridiche, con un’unica struttura semplificata consentirà una maggiore agilità. Si instaurerà, inoltre, una relazione più stretta e ravvicinata sia con il canale sia con i clienti finali, supportata da un’organizzazione più ampia che offre maggiore stabilità e credibilità rispetto alle attuali società locali indipendenti.

“Poiché lavoriamo in un ambiente altamente competitivo e in cui le esigenze dei clienti cambiano continuamente, riconosciamo la necessità di essere identificati come un marchio credibile. Riunire tutte le nostre società di vendita in un’unica entità legale con una struttura solida ma semplice e un approccio coerente ci aiuterà a promuovere quella fiducia mantenendo allo stesso tempo una flessibilità sufficiente a soddisfare le molteplici necessità dei clienti – afferma Dennie Kawahara, Amministratore Delegato, OKI Europe -. Riteniamo che come società OKI Europe abbia dimostrato questa flessibilità, evolvendo le nostre linee di prodotti in funzione dei cambiamenti del business determinati dalla rivoluzione digitale e il bisogno incessante di soddisfare esigenze personalizzate, mantenendo la nostra elevata qualità a prezzi accessibili. Riteniamo che la scelta di diventare un’unica entità ci permetta di accrescere la nostra capacità di servire clienti e partner in maniera più coerente, efficace e agile e ci posizioni favorevolmente per proseguire con maggior fiducia come un’unica struttura robusta e resiliente”.