Con Exclusive Group l’offerta datacenter è servita ai partner

Il VAST propone NuMeRu, soluzione chiavi in mano che combina le offerte integrate di Nutanix, Mellanox e Rubrik, dalle cui iniziali prende il nome

Una combinazione di datacenter integrata, progettata per semplificare la migrazione da datacenter complessi e obsoleti, creando nuove opportunità per i partner di indirizzare i propri clienti verso un cloud ibrido di proprietà.

È quanto propone con NuMeRu il distributore di servizi e tecnologie a valore aggiunto Exclusive Group che, insieme alla promessa di un ROI immediato a prezzi molto più convenienti, propone anche finanziamenti agevolati.

Concepito con tecnologie dirompenti di nuova generazione, servizi tecnici e professionali di qualità, nonché una gamma di opzioni di finanziamento e campagne di marketing pronte all’uso, NuMeRu è una soluzione chiavi in mano che combina le offerte di Nutanix, Mellanox e Rubrik.

In questo modo, Exclusive Group cavalca l’onda della Datacenter Transformation proponendo un cloud ibrido aziendale semplificato insieme a servizi e supporto go-to-market per i partner del canale BigTec.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Martin Bichler, BigTec Vendor Manager (EMEA e APAC): «NuMeRu prende spunto dagli standard aperti dai vendor di nuova generazione, che valutano la capacità di due o più componenti nello scambiare informazioni tra loro e poi di essere in grado di utilizzarle all’interno di tecnologie di proprietà. Con NuMeRu offriamo tecnologie specializzate, risorse finanziarie e di marketing per massimizzare il successo dei partner».

Dal canto suo, Nutanix ci mette la sua piattaforma di calcolo, virtualizzazione e storage, Mellanox la sua rete di cloud flessibile, basata su SDN, per prestazioni velocizzate dei datacenter e Rubrik una soluzione per la gestione dei dati cloud per instant backup, recovery, search e analytics.

L’insieme dei Servizi NuMeRu verrà fornito dalla divisione PASSPORT Global Services di Exclusive Group, con un supporto a più livelli e altri servizi tecnici e professionali che offriranno, ulteriori opportunità di guadagno e margine per i partner.