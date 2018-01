Bertrand Yansouni nuovo VP of Worldwide Channel di Rubrik

Già VP di Google Cloud, guiderà la struttura globale dei partner Rubrik, con l’obiettivo di promuovere con successo il canale di un’azienda che continua a crescere a ritmi molto elevati

Bertrand Yansouni è il nuovo VP of Worldwide Channel di Rubrik, realtà focalizzata sul Cloud Data Management. In questo ruolo, avrà il compito di sviluppare e guidare la vision strategica di Rubrik presso i partner di canale dell’azienda, che comprendono reseller a valore aggiunto, distributori e solution provider. Bertrand Yansouni riporterà a Mark Smith, EVP of Global Sales and Business Development.

Per oltre 25 anni, Bertrand Yansouni ha contribuito a definire e implementare strategie di go-to-market per aziende che hanno guidato il mercato enterprise tech. Nella sua posizione più recente come VP of Global Partner Sales and Strategic Partnerships di Google Cloud, aveva la responsabilità di un ecosistema composto da 13.000 partner, ed era alla guida di una business unit in grado di raggiungere una crescita annuale del 300%.

“Fin dalla nascita, Rubrik ha perseguito una strategia di go-to-market completamente orientata al canale. Ed è ottimo per noi poterci focalizzare ulteriormente su questo ambito, con Bertrand Yansouni a prendere la guida del canale e Randy Schirman a concentrarsi esclusivamente sul business in forte crescita dei Managed Service Provider – spiega Bipul Sinha, CEO e fondatore di Rubrik -. I 25 anni di esperienza di Bertrand nella creazione di strutture di canale capaci di raggiungere performance elevate rappresentano un’ottima prospettiva per Rubrik, per i nostri partner e per i nostri clienti.”

Prima di entrare in Google, Bertrand Yansouni era stato VP of Global Partner Sales di Cloudera, il principale fornitore di software, servizi e formazione basati su Apache Hadoop. Ha anche ricoperto diversi ruoli nel management di canale presso Riverbed e VMware. Bertrand Yansouni vanta un BSIE presso la Stanford University e un MBA presso la Stanford Graduate School of Business.

“Oggi, le aziende devono poter contare su applicazioni sempre disponibili, indipendentemente da corruzione dei dati, disastri e minacce informatiche come il ransomware. La rivoluzionaria piattaforma Cloud Data Management di Rubrik risponde a queste sfide fondamentali rendendo più semplice il passaggio verso una più estesa automazione e adozione del cloud – aggiunge Bertrand Yansouni -. Ho visto chiaramente il rapido sviluppo della tecnologia di Rubrik, e credo che questa rappresenti una grande opportunità per il canale.”