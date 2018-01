NAS per utenti domestici: QNAP lancia la serie TS-x28A

Già disponibile offre supporto Snapshot per un’esperienza digital completa

Funzioni di archiviazione, condivisione e streaming multimediali complete, oltre a funzionalità complete di protezione di dati e file (incluse le snapshot) sono tra le novità introdotte dall’ultima serie di NAS per un’utenza domestica lanciata da QNAP Systems.

La serie TS-x28A dispone di un processore quad core Realtek RTD1295 1,4 GHz con 1GB di RAM che offre prestazioni ideali per soddisfare le necessità di archiviazione multimediale/dati in un ambiente domestico. La serie dispone inoltre di QTS 4.3.4, la versione più recente del sistema operativo vincitore di premi di QNAP.

QTS 4.3.4 introduce le funzioni snapshot migliorate con requisiti di risorse hardware ridotti, che consentono ai NAS con 1 GB di RAM di sfruttare la protezione con snapshot. Gli utenti della serie TS-x28A possono usufruire delle funzionalità di protezione avanzata dei dati oltre ad altre fantastiche applicazioni per multimedia, condivisione, backup e archiviazione dei dati a un prezzo invitante.

"Siamo davvero orgogliosi della serie TS-x28A poiché crediamo possa rappresentare l'inizio di una nuova era di NAS di base – commenta Dan Lin, Product Manager di QNAP -. Grazie al supporto per le snapshot, una funzione una volta riservata solo ai NAS aziendali avanzati, gli utenti domestici possono sfruttare la funzione di backup avanzato che può aiutare a mitigare le minacce da malware verso i file. La serie TS-x28A è inoltre dotata di fantastiche funzioni che migliorano l'ambiente domestico digitale, tra cui una vasta gamma di applicazioni per multimedia, condivisione dei file e molto altro ancora".

La serie di NAS TS-x28A è gestita dal sistema operativo QTS che offre potenti e utili funzioni di archiviazione, condivisione, backup, sincronizzazione e protezione dei file e dei dati. Gli utenti Windows, macOS e Linux possono usare la serie TS-x28A come piattaforma di archiviazione e condivisione dei file con gli utenti non NAS mediante i collegamenti di condivisione. Qsync può sincronizzare automaticamente i file tra i dispositivi per la condivisione e la collaborazione, mentre Hybrid Backup Sync offre una soluzione completa di backup dei file multi livello. Disponibili ora per i modelli di base, le snapshot registrano lo stato del NAS in un singolo punto del tempo per consentire agli utenti di ripristinare rapidamente i file e i dati al quello stato nel caso di modifica/eliminazione accidentale, perdita dei dati o attacchi di malware.

Le versatili funzioni multimediali della serie TS-x28A includono il supporto per foto e video a 360°, mentre QVHelper aiuta nello streaming dei file multimediali sui lettori multimediali desktop. Sono disponibili anche una serie di applicazioni mobile per rendere migliore il NAS della serie TS-x28A, tra cui Qphoto, un'applicazione che consente di scattare foto e registrare video e salvarli direttamente sul TS-x28A.