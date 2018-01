Cresce il consenso verso Cisco Spark by Orange

Già a fine dicembre, Orange Business Services ha annunciato di aver superato i 200.000 utenti abbonati a Cisco Spark

Hanno superato di gran lunga quota 200.000 il numero di utenti abbonati a Cisco Spark. Lo ha annunciato Orange Business Services che, con Cisco Spark by Orange soddisfa una crescente domanda da parte degli utenti di uno spazio di lavoro in mobilità unico, semplice, sicuro e collaborativo.

Molto più di una semplice piattaforma di collaborazione in cloud, la soluzione congiunta rappresenta a tutti gli effetti un fattore abilitante per la digitalizzazione aziendale.

Cisco Spark by Orange propone, infatti, messaggistica di gruppo, chiamate vocali e video, riunioni online, funzionalità di lavagna bianca e un robusto set di API (Application Programming Interface) per l’ottimizzazione dei flussi di lavoro su più applicazioni aziendali.

Verso una innovazione su misura

Da qui la decisone di creare Orange Open Labs, una rete di laboratori per fornire un mix globale di risorse fisiche e virtuali, progettato per offrire uno spazio dedicato all’innovazione e allo sviluppo.

Nei laboratori i clienti possono integrare collaborazione, connettività, sviluppo di bot e integrazioni delle applicazioni con il catalogo API di Cisco Spark. I lab forniscono un software live e un ambiente di sviluppo API tra Cisco Spark e applicazioni di terze parti. Le aziende saranno in grado di sviluppare app specifiche che sfruttano le API di Cisco Spark by Orange e di integrarle agevolmente nei processi aziendali, massimizzando efficienza e risorse.

Piace anche alle multinazionali

I clienti Orange includono una società mineraria globale che utilizza Cisco Spark con WebEx e Spark Boards per consentire la collaboration in tutto il mondo. La soluzione offre supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e un’integrazione perfetta con la gestione dei servizi esistente. Ha consentito all’azienda di ridurre i costi in tutto il mondo utilizzando numeri verdi e tariffe competitive per la richiamata, aumentando al contempo la produttività degli utenti finali.