Avaya suona l’Opening Bell, e avvia le negoziazioni sulla Borsa di New York

La quotazione sul NYSE rappresenta una tappa fondamentale per l’azienda

Il 17 gennaio Avaya Holdings Corp. (NYSE:AVYA), specialista globale nelle comunicazione business, suonerà l’Opening Bell per celebrare la quotazione dell’azienda alla borsa di New York. Dopo aver completato con successo la ristrutturazione finanziaria grazie alla quale ha ridotto di miliardi di dollari l’indebitamento pregresso, liberando 300 milioni di dollari di liquidità per investimenti in innovazione tecnologica e crescita, Avaya intraprende ora un nuovo viaggio.

“A nome di tutto il nostro team, dei nostri clienti e partner, sono onorato di dare l’avvio alle contrattazioni alla borsa di New York della nuova Avaya, più che mai concentrata a guidare la trasformazione digitale del settore – ha affermato Jim Chirico, presidente e CEO di Avaya -. Forte di una tradizione di innovazione e competenza nell’implementazione di soluzioni scalabili a livello globale, Avaya vanta oggi un ruolo strategico per la connettività aziendale, con più di 130.000 clienti in 220.000 siti nel mondo, oltre il 90% delle aziende Fortune 100 che si affida alle nostre soluzioni e più di 100 milioni di utenti.”

“Avaya è anche il più grande vendor focalizzato su soluzioni per le comunicazioni unificate e i contact center basate su cloud – ha aggiunto Chirico -. Abbiamo di fronte a noi opportunità senza precedenti. Per esempio, solo il 10% circa dei nostri clienti in ambito contact center sono migrati sul cloud. Desideriamo fornire la flessibilità, le architetture aperte e le opzioni di implementazione di cui i nostri clienti hanno bisogno per superare le aspettative, sbaragliare la concorrenza e trarre rapidamente vantaggio dalle nuove tecnologie, quali l’intelligenza artificiale, blockchain e IoT-l’Internet delle Cose”.

La cerimonia di apertura, anche per chi se la fosse persa, è visbile sul sito della Borsa di New York.

Oltre a suonare l’Opening Bell, Avaya inizierà ufficialmente gli scambi sul NYSE con il ticker AVYA il 17 gennaio 2018, a partire dall’apertura dei mercati.