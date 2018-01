Da Advantec nuovi corsi di certificazione sul Wi-Fi di Cambium Networks

By

Presso la sede di Pinasca (TO) tre momenti di incontro sul portafoglio prodotti di Cambium Networks, più un webinar gratuito

Nuovi corsi di certificazione ufficiale sul portafoglio prodotti di Cambium Networks.

Li ha annunciati Advantec, distributore nazionale di soluzioni wireless a banda larga e Wi-Fi, che ha come obiettivo dichiarato quello di “aprire nuovi mercati ai System Integrator fornendo mezzi e competenze per fare la differenza sul mercato”.

Da qui l’accento di Advantec sulla formazione come strumento fondamentale per acquisire maggiori conoscenze e competere in un ambiente contraddistinto da cambiamenti sostanziali e continui.

Nello specifico, presso la sua sede di Pinasca, in provincia di Torino, la società organizza tre momenti di incontro delle durata di due giorni ciascuno sul portafoglio prodotti di Cambium Networks.

Obiettivo: aumentare le competenze e la padronanza dei suoi rivenditori sul portafoglio Cambium Networks Punto-Punto (PTP) e Punto-Multipunto (PMP). In quest’ultimo rientrano apparati affidabili, scalabili e sicuri che rendono possibile la costruzione di potenti reti di comunicazione facilmente sostenibili per imprese, agenzie governative e militari, società petrolifere, società del gas, enti pubblici e per molte altre realtà.

Inoltre, con l’imminente partenza del progetto WIFI4EU promosso dall’Unione Europea, la padronanza di questi prodotti aumenta le chance di inserimento nel settore pubblico, con la certezza di pagamenti sicuri in quanto emessi direttamente dall’UE.Da qui

Si parte, dunque, il 24-25 gennaio con ePMP: linea di prodotti wireless broadband low-cost ma ad alte prestazioni, ideali per link punto-punto e sistemi punto-multipunto per applicazioni di videosorveglianza digitale (TVCC IP), Wireless Internet Porvider (WISP), estensione di reti LAN cablate e sostituzione delle costose linee TLC aziendali (ADSL/HDSL, MPLS ecc.).

Il 21-22 febbraio sarà invece la volta di parlare di PMP450, piattaforma disponibile in un’ampia varietà di bande, che eccelle per le sue prestazioni e si distingue per velocità, portata, affidabilità, facilità di installazione e alte prestazioni a fronte di costi di gestione eccezionalmente bassi.

Infine, il 21-22 marzo si parlerà di cnPilot in qualità di soluzioni Wi-Fi scalabili, sicure e gestite tramite cloud, via controller locale o virtuale, per ambienti small business e per applicazioni enterprise sia indoor che outdoor.

Sulla medesima falsa riga, per tutti gli interessati ad avvicinarsi alle tecnologie cnPilot di Cambium Networks il distributore propone, infine, un webinar gratuito dove verranno trattati i nuovi prodotti Wi-Fi 802.11ac E410/E600 indoor, E50x outdoor e le soluzioni per gli ISP R200/R201.

Il webinar intitolato “La soluzione Wi-Fi Enterprise di Cambium Networks”, si terrà il 1° febbraio dalle 15 alle 16.

Per registrarsi è sufficiente registrarsi cliccando qui.