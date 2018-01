Buffalo estende la garanzia per i NAS della famiglia TeraStation

E’ possibile ora sottoscrivere la garanzia supplementare entro tre anni dall’acquisto

Buffalo Technology , da sempre, ha tra i principali obiettivi quello di garantire alla propria clientela non solo la massima sicurezza dati, ma anche la protezione dei propri investimenti.

L'intera produzione Buffalo, infatti, è realizzata in base a severi controlli qualitativi che, nel caso delle TeraStation, la famiglia di NAS dedicate al mondo professionale, arrivano addirittura a coinvolgere ogni singolo HDD che verrà montato sulle proprie unità, che viene a sua volta sottoposto a rigorosi stress test.

Grazie alla particolare attenzione riservata ai processi produttivi, Buffalo è da tempo in grado di offrire una garanzia di ben 3 anni sulle proprie TeraStation, una copertura che comprende anche gli hard disk forniti in dotazione con i NAS, sui quali è attivo il servizio VIP , che ne prevede, in caso di guasti, la sostituzione avanzata a domicilio in 24 ore.