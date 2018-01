Comunicazione cloud-based al servizio di logistica e trasporto

La piattaforma Rainbow di ALE garantisce visibilità sul processo di distribuzione per una consegna più tempestiva

Quale servizio cloud, gestibile in ogni sua parte dall’IT aziendale, Alcatel-Lucent Rainbow è una piattaforma di comunicazione innovativa una cloud-based per connettere istantaneamente utenti, clienti e sistemi, creando un ambiente di lavoro integrato.

Per le aziende del settore della logistica e dei trasporti attente a cavalcare le innovazioni introdotte in ottica di Industria 4.0, questo significa garantire la visibilità sull’intero processo di distribuzione per una consegna più tempestiva, ma anche offrire la completa tracciabilità delle informazioni a ciascun livello della filiera.

Diventa così possibile raccogliere, ad esempio, l’esito di consegna e dati su eventuali anomalie in tempo reale, ma anche sviluppare un processo di fatturazione differita per integrare le informazioni di ritorno sull’esito delle consegne o mettere a disposizione in anticipo, prima dell’arrivo del mezzo, il documento di trasporto.

Una offerta a misura di azienda

Nello specifico, con Rainbow, l’ultimo nato in casa ALE, che opera sotto il brand Alcatel-Lucent Enterprise, diventa possibile mettere in comunicazione tutti gli attori parte del flusso di lavoro, nel rispetto delle policy interne salvaguardando la sicurezza nello scambio di dati sensibili.

Utilizzabile su desktop e smartphone, la versione Rainbow Essential è disponibile gratuitamente come offerta freemium UCaaS (offerta gratuita Unified Communications-as-a-Service) e consente di accedere a funzionalità quali gestione dei contatti, presence, instant messaging, chiamate audio/video, condivisione dello schermo e condivisione di file.

Le offerte Rainbow Premium, in qualità di Communication Platform-as-a-Service (CPaaS), offrono un set di servizi che si integrano con le applicazioni e i processi aziendali di terze parti. In questo modo gli sviluppatori possono creare applicazioni e funzionalità personalizzate sulla base delle specifiche esigenze dell’azienda.

Rainbow, personalizzato con il logo del Gruppo, si trasforma in uno strumento di comunicazione real time con collaboratori e partner per agevolare la collaborazione, di interazione con il cliente per migliorarne l’esperienza di acquisto, di indagine per approfondire la conoscenza dei consumatori.