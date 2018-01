Ricoh a ISE 2018 per presentare l’evoluzione degli ambienti di lavoro

In evidenza allo stand Ricoh le più recenti innovazioni in grado di trasformare il modo di collaborare

Ricoh sarà presente a ISE 2018, la più grande fiera dedicata ai sistemi audio-video che si svolgerà dal 6 al 9 febbraio ad Amsterdam (RAI Exhibition and Convention Centre). Presso lo stand Ricoh (Padiglione 9, stand B176) sarà possibile toccare con mano le più recenti innovazioni nell’ambito dei Communication Services e comprendere in che modo esse possano trasformare la collaborazione nelle aziende.

Tra le novità presentate un’ampia gamma di smart controller compatibili con il portfolio di lavagne interattive Ricoh. I nuovi controller possono essere configurati con un’interfaccia di avvio personalizzabile e una serie di applicazioni ideali per differenti mercati. I controller supportano anche Microsoft Windows 10.

La compatibilità con le lavagne interattive Ricoh aumenta la flessibilità permettendo agli utenti di migliorare la gestione e l’efficacia dei meeting. Gli amministratori possono con grande semplicità effettuare il setup delle configurazioni, gestirle o bloccarle mediante l’interfaccia di avvio che diventa così il principale punto di accesso per tutte le attività.

A ISE 2018, Ricoh si focalizzerà sui vantaggi del Digital Workplace mostrando in che modo il proprio portfolio di servizi e soluzioni renda la collaborazione più efficiente.

Saranno inoltre a disposizione dei visitatori:

Lavagne interattive che integrano l’intelligenza artificiale di IBM Watson

Sistemi di Visual Communication per reception virtuali e interattive

Un huddle space che mostra le opportunità di Ricoh P3500M, sistema per la Unified Communication

Videoproiettori standard e ad ottica ultra-corta utilizzati in maniera integrata con la lavagna interattiva Ricoh D5520 per mostrare in che modo gli utenti possono gestire e proiettare i contenuti

Soluzioni proposte dai partner Ricoh per il digital signage e il sistema di Condeco per la prenotazione delle sale

La voce degli esperti

Oltre a mostrare il funzionamento delle soluzioni, i professionisti Ricoh allo stand si confronteranno con i visitatori condividendo con loro in che modo sia possibile aumentare la produttività e la profittabilità migliorando la scelta, l’installazione, la gestione e il supporto dei sistemi per la visual communication.

Il primo giorno dell’evento (dalle 14.30 alle 15.00 presso lo Smart Building Solutions Theatre) un esperto Ricoh presenterà alcuni casi di successo dando così esempi concreti di aziende che hanno migliorato la collaborazione e l’utilizzo degli spazi.

Oscar Mellegers, Head of Marketing EMEA, Communication Services, Ricoh Europe, commenta: “In tutta Europa emerge sempre più l’esigenza di tecnologie per l’innovazione degli ambienti di lavoro. Da una ricerca Ricoh si nota come il 98% dei lavoratori sia entusiasta della possibilità di utilizzare nuove tecnologie. Risulta chiaro come i dipendenti chiedano alle aziende di innovare per riuscire ad essere più produttivi ed efficienti. Tutte queste possibilità verranno presentate ad ISE 2018”.