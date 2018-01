Nuovo Partner Programme per Praim

Già attivo, sponsorizza i partner che investono nella formazione e in una proposta professionale delle soluzioni Praim

Praim, fornitore di sistemi completi per la creazione e la gestione di postazioni di lavoro, software e hardware Thin & Zero Client, rinnova il suo Partner Programme per renderlo più profittevole per i partner a valore. Il programma partner Praim offre una formazione completa sia tecnica che commerciale, supporto pre-vendita, lead generation, finanziamenti per programmi marketing congiunti, rebates, accesso preferenziale al supporto tecnico Praim e molto altro.

"Siamo entusiasti del movimento e del dinamismo nell'ecosistema del canale nel corso dell'ultimo anno. Praim è già conosciuta, sia in Italia che in tutto il mondo, come società concentrata e dedicata al proprio canale. Con il nuovo Partner Programme, Praim vuole nuovamente dimostrare il proprio impegno con i partner – sottolinea Stefano Bonmassar, Chief Sales and Marketing Officer di Praim -. Il nuovo programma è stato progettato per la crescita dei partner e la generazione di nuove opportunità di business. Senza dubbio sarà vantaggioso e ci permetterà di raggiungere nuovi mercati e settori di impiego dei nostri prodotti".

Lo scopo del nuovo programma è quello di creare una rete strategica di partner affidabili e qualificati. Il programma è composto ora da tre livelli di partnership: Praim Authorised Partner, che richiede due semplici step per iniziare a vendere i prodotti Praim, e i livelli Silver e Gold.

Tutti i Partner potranno accedere all’area riservata My Praim sul sito web di Praim, per un accesso ai servizi di supporto tecnico e per utilizzare lo strumento di Deal Registration, che offrirà protezione e scontistiche dedicate sulle opportunità di vendita registrate. Ogni partner di Praim può dimostrare la propria affiliazione al programma, grazie all’utilizzo dei loghi partner dedicati.

I partner di livello Silver e Gold beneficeranno inoltre dei seguenti vantaggi:

· Area specialmente dedicata sul sito web di Praim

· Accesso ai Fondi di Sviluppo del Mercato (MDF) dedicati a attività di marketing congiunte, quali esposizioni commerciali, eventi, campagne di marketing

· Priorità di assegnazione di lead provenienti direttamente dalle attività di marketing Praim

· Prezzi speciali per prodotti NFR

· Supporto pre-vendita e accesso referenziale al supporto tecnico Praim

· Anteprima su nuovi prodotti e roadmap di Praim

· Back end rebates (solo per i partner Gold)