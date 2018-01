Xpres ottiene la certificazione Computing Gold di HP

Aumenta il ventaglio di offerte e di servizi a disposizione di Xpres per le aziende

La continua evoluzione tecnologica e il repentino cambiamento del mercato portano le aziende a una costante ricerca di nuove tecnologie per essere competitive.

Xpres, azienda da oltre 15 anni specializzata nella distribuzione di prodotti e soluzioni nei settori ICT, elettronica di consumo e office in ambito corporate, accompagna le aziende in questo percorso offrendo prodotti di ultima generazione e una serie di servizi dedicati alle imprese.

Grazie alla sua professionalità, Xpres è Computing Gold Partner di HP per i traguardi raggiunti dall’azienda romana in termini di vendite (oltre un milione e 500 mila euro di fatturato a ottobre 2017), per la sua rete di vendita, ampiamente distribuita su tutto il territorio nazionale e per le garanzie in termini di sicurezza e gestione.

La certificazione permette a Xpres di beneficiare di uno stretto rapporto professionale con HP in termini di risorse e competenze, offrendo alle imprese una serie di servizi innovativi: ampia gamma di soluzioni configurate su misura per i clienti, servizi di deployment fino all'utilizzo operativo e servizi di assistenza e consulenza strategica.

“Siamo molto soddisfatti per aver raggiunto questo traguardo con HP – spiega Valentino Buccella, direttore commerciale di Xpres – perchè è il primo player dal punto di vista del computing nel mercato IT ed è la società che vanta la più alta gamma di prodotti e investimenti”.