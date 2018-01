Commvault nomina Owen Taraniuk Head of Worldwide Partnerships and Market Development

L’azienda estende il suo programma globale di alleanze e partnership per promuovere la crescita

Owen Taraniuk è il nuovo Head of Worldwide Partnerships and Market Development di Commvault, nota azienda attiva nell’ambito della protezione dei dati e nella gestione delle informazioni. Il suo ruolo sarà quello di occuparsi della creazione e dell’esecuzione della strategia go-to-market (GTM) globale e delle partnership indirette.

Taraniuk vanta 25 anni di esperienza nel settore delle soluzioni tecnologiche che include l’occupazione di ruoli manageriali per organizzazioni multinazionali in EMEA e APJ, tra cui Kofax Inc., Open Text Corporation, Groupe Inova, ABS Group e Dun & Bradstreet Software. Prima di entrare in Commvault, Taraniuk aveva il ruolo di Vice President Asia Pacific and Japan per EMC2 Corporation, Enterprise Content Division.

"La nomina di Owen segna una svolta strategica per l’azienda, verso i partner, con l'obiettivo di aumentare i nostri investimenti in alleanze e relazioni con i partner, il cui ruolo è fondamentale per far crescere il business globale di Commvault – spiega Ron Miiller, Senior Vice President of Worldwide Sales di Commvault -. La sua esperienza di successo nel coordinamento di team interni ed esterni e la sua leadership di pensiero in termini di go-to-market lo rende la scelta naturale per guidare e portare a nuovi livelli il nostro programma di partnership e di alleanze".

La nomina di Taraniuk sottolinea il forte focus di Commvault verso un rafforzamento del proprio partner program globale, promuovendo la crescita attraverso un approccio route-to-market focalizzato, e lanciando sul mercato soluzioni congiunte in grado di offrire maggior valore a partner e clienti. Il recente lancio di ScaleProtect con Cisco UCS, una potente soluzione di protezione dei dati scalabile e innovativa che combina Unified Computing System (UCS) di Cisco con il Software Commvault HyperScale, è solo l'ultimo esempio dell'impegno di Commvault in questa direzione.

Taraniuk e il team Worldwide Partnerships and Market Development lavoreranno a stretto contatto con il Solutions Groups and Marketing di Commvault per promuovere in modo coordinato le soluzioni nuove ed esistenti sul mercato.