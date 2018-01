Verifone: i nostri POS pronti per la nuova PSD2

I terminali intelligenti e multifunzionali della società in linea con la direttiva europea che sta rivoluzionando il mercato dei pagamenti

Il 13 gennaio, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale è entrata in vigore la direttiva europea 2015/2366, nota soprattutto come PSD2 (Payment Service Directive 2). Direttiva che ridisegna lo scenario e il mercato europeo dei pagamenti segnando la nascita di un nuovo panorama competitivo, con nuove regole che aprono a nuovi attori.



La direttiva PSD2 offre ai consumatori maggiori opportunità di scelta anche nella facoltà di utilizzare nuovi servizi di pagamento, diversi da quelli offerti dalle banche. I commercianti potrebbero diventare i nuovi player dell’operatività finanziaria quotidiana. Uno scenario questo davvero rilevante che pone il mondo del retail in una posizione ancora più strategica e centrale. Per i consumatori si prevede quindi un miglioramento a livello di customer experience. Pagamenti e operazioni saranno effettuati con maggiore facilità e sicurezza. Si sta assistendo quindi a una svolta nell’approccio da parte dei consumatori e degli esercenti che continuerà a crescere anno dopo anno. Il POS sta velocemente passando da semplice strumento di pagamento ad aggregatore di valore e facilitatore. Sotto questo aspetto Verifone, specialista mondiale nelle soluzioni di pagamento, ha trasformato il POS in un sistema multifunzionale e integrato che può essere personalizzato con applicazioni verticali e adattato alle diverse aspettative dei consumatori.

Un unico terminale che integra, oltre ai più comuni metodi di pagamento – carte con chip e banda magnetica, NFC -, tanti servizi a valore aggiunto: riconoscimento automatico del cliente; automatizzazione dei processi; gift card e programmi loyalty; borsellino elettronico privato precaricato; ricariche telefoniche e ricariche internazionali per un servizio diretto al cliente; validazione e dematerializzazione dei buoni pasto cartacei; coupon per promozioni, token e ancora molto altro.



Le aziende che operano su più canali di vendita vogliono offrire un'esperienza al cliente coerente in tutti i momenti in cui interagisce con l’azienda. Consapevoli degli attuali trend di mercato, i merchant intendono avvalersi di nuovi strumenti e tecnologie utili a coinvolgere i propri clienti in un’esperienza significativa, che offra al cliente maggiori servizi e li fidelizzi.



“Omnichannel, pagamento in mobilità, sicurezza e gestione dei dati sono di fondamentale importanza, a livello globale come in Italia – afferma Andrea Serra, Vice President Business Development Manager South Europe di Verifone -. Stiamo implementando la nostra offerta con soluzioni dedicate all’engagement omnichannel per servire meglio i nostri partner. Verifone vuole essere il partner tecnologico più affidabile, sicuro e innovativo, fornendo soluzioni di pagamento e commercio globale integrate. Operiamo come società di soluzioni con una visione su scala globale e intervento a livello locale”.