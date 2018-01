Finbuc ottiene la certificazione HP DesignJet Specialist

By

La certificazione consolida la partnership con HP nel settore large – format printing

Finbuc, azienda specializzata nella vendita e nel noleggio di prodotti IT e di elettronica di consumo per PMI e utenti finali diventa HP DesignJet Specialist.

Finbuc, che opera sul mercato online con il logo Subitoufficio, è già HP Partner First Gold Partner, vantando un rapporto diretto e privilegiato con la multinazionale americana per la formazione del personale e per lo sviluppo di nuovi servizi e soluzioni a disposizione dei clienti.

La nuova certificazione DesignJet Specialist si unisce a quelle di Services Specialist – Printing e di Managed Print Specialist, consolidando ulteriormente il rapporto tra le due società.

Il nuovo riconoscimento certifica una conoscenza approfondita dell’offerta HP per le stampanti e multifunzioni large-format, migliorando il know how tecnico dei prodotti e la preparazione del personale Finbuc, che potrà quindi rispondere ad ogni esigenza, individuando la soluzione più adatta alle necessità specifiche di ogni cliente. Inoltre, il traguardo raggiunto amplia la gamma di soluzioni HP a disposizione di Finbuc, che può creare offerte competitive con prodotti esclusivi a disposizione dei Gold Partner.

La certificazione, riconosciuta a sole 50 aziende in Italia, è stata conseguita da Finbuc grazie ai risultati ottenuti in termini di fatturato, alle competenze, alla serietà e alla solidità aziendale.