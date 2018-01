Fujitsu lancia il nuovo tablet 2 in 1 per il business

Si tratta di STYLISTIC Q738

Fujitsu ha introdotto il suo nuovo dispositivo 2 in 1 con tastiera removibile, il modello top di gamma Fujitsu Tablet STYLISTIC Q738.

Progettato all'insegna della resistenza, il nuovo STYLISTIC Q738 è in grado di resistere a colpi e urti accidentali grazie al solido involucro di magnesio e ai bordi rinforzati. Il display wide-screen antiriflesso Full HD da 13,3" multi-touch può essere utilizzato anche sotto la luce diretta del sole, mentre il processore Intel Core di 8a generazione fornisce le performance di un notebook. Il dispositivo è light, con un peso che parte da 789 grammi.

Grazie al suo design robusto, il nuovo STYLISTIC Q738 è ideale per il lavoro d'ufficio ed è particolarmente adatto in settori come quelli della sanità e dei servizi finanziari, dove i dispositivi vengono portati in giro per tutta la giornata e utilizzati in una ampia varietà di ambienti. Preinstallato con sistema operativo Microsoft Windows 10 Pro o, a scelta, Windows 10 Home, il nuovo 2 in 1 è dotato di funzionalità di sicurezza di livello enterprise come i lettori opzionali di smartcard e impronte digitali.

Quando si parla di connettività, le specifiche del modello STYLISTIC Q738 sono particolarmente ricche: oltre a un modulo 4G/LTE opzionale, infatti, è dotato di un connettore USB Type C utilizzabile con port replicator. Un cradle e una docking con tastiera retroilluminata permettono di lavorare in maniera ergonomica e di integrarsi facilmente all'interno delle reti aziendali.