WatchGuard introduce un nuovo “Learning Center” per i partner di canale

Possono ora accedere a un sistema di gestione dell’apprendimento avanzato che permette di seguire percorsi di formazione personalizzati per figure tecniche e commerciali

WatchGuard Technologies, specialista in soluzioni di sicurezza di rete avanzate, presenta il nuovo WatchGuard Learning Center, un sistema avanzato di gestione dell’apprendimento per la sua community globale di partner di canale che conta oltre 9.000 tra rivenditori a valore aggiunto (VARs) e fornitori di servizi di sicurezza gestiti (MSSPs). WatchGuard Learning Center è accessibile dal Partner Portal di WatchGuard e fornisce percorsi di formazione personalizzati per le vendite, per le strategie di canale e per la formazione tecnica tramite un ambiente di apprendimento basato su web a cui si può accedere in qualsiasi momento e ovunque.

WatchGuardONE è il programma di incentivi per i partner di canale che premia il loro impegno in termini di risorse “formate” dedicate a WatchGuard – piuttosto che in base al fatturato espresso – con tre livelli di partnership: Silver, Gold e Platinum. I partner che hanno aderito al programma WatchGuardONE hanno registrato una crescita di fatturato vicina al +40%. Attraverso il nuovo WatchGuard Learning Center i partner possono scegliere percorsi di formazione personalizzati e completare corsi disponibili sia “live” che “on-demand”, consentendo di crescere e mantenere lo status di partner WatchGuardONE tracciando automaticamente i loro progressi.

WatchGuard ha fatto investimenti significativi sul suo Partner Portal per offrire ai partner di canale un unico repository di strumenti e risorse di avviamento. Con il Partner Portal i partner hanno a disposizione un hub centrale per gestire il loro business con WatchGuard, inclusi strumenti di visibilità delle loro attività, la possibilità di gestire fondi marketing, di creare campagne marketing integrate, di gestire rinnovi e registrazioni di deal, di accedere alla gestione automatizzata di lead e opportunità. Ora con l’integrazione del nuovo sistema avanzato di gestione dell’apprendimento tutti i partner di canale WatchGuard possono gestire facilmente la propria formazione in modo personalizzato.

“La formazione dei partner è sempre stata una colonna portante del programma di canale WatchGuardONE – spiega Sean Price, SVP, Worldwide Sales, WatchGuard -. Più i nostri partner si impegnano a seguire la formazione che offriamo loro, e più WatchGuard premia i loro sforzi. Il mercato della sicurezza e la tecnologia continuano ad evolvere, e allo stesso modo evolvono i nostri prodotti e servizi, così come gli strumenti e le risorse che mettiamo a disposizione dei nostri partner. Il nuovo WatchGuard Learning Center prepara il terreno per consentire ai nostri partner di diventare consulenti fidati per i nostri clienti, offrendo metodi di apprendimento personalizzati”.