I robot che fanno bene al retail

Le soluzioni Minsait consentono un risparmio sui costi pari al 30% e un ROI apprezzabile in un trimestre

Minsait, unità di trasformazione digitale di Indra, è impegnata nell’implementare tecnologia robotica in alcune multinazionali dell’ambito retail.

Obiettivo: assicurare e accelerare la crescita organica delle aziende, per migliorare la qualità dei loro processi in aree di attività quali Servizi Finanziari, Risorse Umane, Sales, Acquisti, Fornitori e IT.

Nello specifico, la tecnologia robotica o RPA sviluppata da Minsait migliora la qualità dei processi dei negozi retail, contribuendo alla loro crescita ed espansione globale.

Tra i risultati portati in evidenza: eliminazione degli errori umani, sui costi operativi ridotti del 30% in media, tempi di implementazione di poche settimane, ritorno sull’investimento di 2-3 mesi.

Lo dicono i risultati prodotti dai centinaia di robot distribuiti da Minsait su 30 clienti in Spagna e America Latina per il completamento di oltre un milione di processi manuali al mese a supporto dell’eccellenza delle operazioni di business.

Attualmente, Minsait dispone anche di quattro centri in Spagna e in America Latina per fornire un servizio globale ai propri clienti, e ha alleanze con i principali produttori di RPA al mondo, come Blue Prism nel mercato retail e, in particolare, nel settore Fashion.

Dall’esperienza fin qui condotta, la tecnologia robotica si configura a tutti gli effetti come un valore aggiunto nei processi di business offrendo una maggiore efficienza operativa, un aumento nella generazione di valore e una differenziazione competitiva rispetto ad altre società. Inoltre, l’uso di robot nell’automazione dei processi ottimizza l’utilizzo dei sistemi esistenti e supporta l’attività dei lavoratori, contribuendo anche al miglioramento della user experience, con un impatto positivo sulla produttività e sull’efficienza.