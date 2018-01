Qualità certificata per i notebook business di Toshiba

Il risultato dei processi di progettazione e creazione in house è certificato dai rigorosi test HALT, TÜV Rheinland e MIL-STD-810G

Pioniere nella produzione di laptop business Thin&Light realizzati in magnesio, Toshiba si affida da sempre agli esclusivi processi di progettazione e di sviluppo curati in-house da Toshiba Client Solutions.

Si tratta di dispositivi che si distinguono per l’innovativo chassis super leggero e super sottile che concorre a caratterizzare i modelli della serie X di cui il Toshiba Portégé X20W-D – con soli 15,4mm di spessore e un peso di appena 1,1 chilogrammi – è un esempio eccellente.

A certificarne l’elevata qualità e affidabilità ci pensano rigorosi test come l’HALT (Highly Accelerated Life Test) e il TÜV Rheinland.

Prima della commercializzazione, ogni notebook Toshiba deve, infatti, superare rigorosi test di resistenza e qualità per soddisfare gli standard più elevati. Oltre ai test HALT e TÜV Rheinland, i notebook Toshiba sono sottoposti ai test MIL-STD-810G, standard militare degli Stati Uniti, che replicano in laboratorio gli effetti dell’ambiente esterno sui dispositivi in modo da riprodurre le condizioni che i notebook dovranno affrontare durante il loro intero ciclo di vita. Per ottenere la certificazione MIL-STD-810G, i notebook della serie X hanno registrato un’ottima performance in dieci stress test, come ad esempio il drop test dove il notebook viene fatto cadere da 76 cm – altezza media di una scrivania – non per una ma per 26 volte, al fine di verificarne la resistenza a urti e cadute.