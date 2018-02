L’evoluzione di EET Europarts nel mondo AV-Pro

Il Gruppo danese EET Europarts conferma il 2017 come un anno di sinergie vincenti ed accordi strategici importanti, soprattutto in ambito AV

A cura dello Studio NeuroMarketing MORE MARKETING SRL – titolare@mmarketing.it

Per EET Europarts il 2017 è stato un anno importante per la propria crescita ed evoluzione commerciale. Con una precisione spiccata, si sono conclusi accordi internazionali di estrema importanza strategica che hanno permesso al Gruppo di entrare, in modo convincente, in nicchie di mercato specializzate e ricercate.

Uno dei più importanti accordi commerciali siglati è l’acquisizione di un importante distributore specializzato in AV – A2L.

Specializzato nel settore dal 1997, la Società A2L è conosciuta sul mercato per la sua rinomata esperienza in Professional Video, Thin Client & Zero Client e soluzioni di infrastrutture IT, tre ambiti in grande sviluppo.

Un intero team di personale specializzato A2L è entrato a far parte della squadra del Gruppo EET e questo garantisce un’affidabilità ineguagliabile nell’offerta.

Solo nel 2017, anno dell’acquisizione, la Business Unit AV-PRO ha registrato una crescita del 67% del fatturato.

Grandi numeri e grandi prospettive per il 2018.

Søren Drewsen, Group CEO di EET Group afferma: "Il nostro obiettivo è di diventare il distributore europeo numero 1 di soluzioni AV-Pro & Digital Signage entro il 2020 e l’acquisizione di A2L è il primo passo verso questa ambita evoluzione. Nuove competenze e brand importanti sono stati aggiunti alla nostra offerta, supportata anche dall’esperienza di personale dedicato AV-Pro. Siamo certi che EET può garantire un valore aggiunto unico ad ogni suo cliente grazie al suo know-how di alto livello.’’

Il Gruppo si conferma nuovamente come un distributore di alto profilo che offre soluzioni professionali a 360 gradi.