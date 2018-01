CEI: nuovo premio dedicato agli Istituti Tecnici Superiori

Parte la prima edizione di “ITS School Project”

Il Comitato Elettrotecnico Italiano promuove il “Premio CEI – ITS School Project”, un riconoscimento rivolto a tutti gli studenti del quinto anno di ITS, anno scolastico 2017-18, con indirizzo in Elettrotecnica, Elettronica e Meccatronica.

Scopo del Premio, alla sua Prima Edizione, è favorire la cooperazione e la partecipazione tra gli allievi, attraverso un progetto scolastico, legato alla seguente tematica:

Specifica Tecnica Italiana CEI 64-21: Ambienti residenziali – Impianti adeguati all’utilizzo da parte di persone con disabilità o specifiche necessità.

Gli studenti, coordinati da un Professore o un Tutor, dovranno predisporre una relazione che indichi i criteri di scelta di un impianto elettrico adeguato a un committente disabile, specificando il tipo di disabilità e la soluzione più adeguata.

Il termine per l’invio dei progetti è il 31 maggio 2018, di modo da consentire la partecipazione delle classi quinte del presente anno scolastico.

Il miglior progetto sarà premiato con un gettone di 1.000,00 (mille) euro netti, che saranno riconosciuti al relativo Istituto Tecnico Superiore.

Il traguardo che il CEI intende raggiungere, attraverso l’istituzione di tale premio, è in primo luogo la collaborazione tra studenti, futuri operatori del settore, nell’ambito di una normativa tecnica sempre più attenta alle esigenze delle persone con disabilità o necessità specifiche. L’interpretazione che gli studenti avranno saputo dare della tematica proposta sarà la cartina di tornasole di un percorso partecipativo che potrà far risaltare l’originalità della relazione e il suo utilizzo in prospettiva. Gli ITS rappresentano un bacino di grande importanza, ed è anche attraverso il loro coinvolgimento che si possono sviluppare temi di grande attualità e di rilievo per il sistema Paese.

La Commissione Giudicatrice sarà presieduta dal Presidente del CT 64 del CEI, dal Direttore Tecnico CEI e da un componente del CT 64.

La cerimonia di premiazione avverrà nel corso di un momento di incontro pubblico organizzato dal CEI. In tale sede avverrà la proclamazione ufficiale.

Il bando del “Premio CEI – ITS School Project” è scaricabile dal sito www.ceinorme.it alla voce Eventi > Premi CEI.