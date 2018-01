DiCE di ABenergie cambia il rapporto degli italiani con l’energia

Senza interventi sull’impianto elettrico, il sistema promuove un consumo energetico consapevole e sostenibile

Si chiama DiCE il nuovo sistema IoT disegnato da Marco Acerbis e presentato da ABenergie, produttore e fornitore di energia elettrica rinnovabile e gas naturale di Bergamo operante su tutto il territorio nazionale.

Selzionato dall’ADI Design Index 2017, DiCE si candida a rivoluzionare la gestione dell’energia elettrica, aiutando gli italiani ad avere una maggiore consapevolezza dei consumi e a essere più sostenibili.

La soluzione consente, infatti, di tenere sotto controllo i consumi energetici della propria abitazione e azienda, attraverso una gestione semplice e intuitiva degli apparecchi che richiedono un’alimentazione a energia elettrica.

Composta da 4 elementi, la proposta di ABenergie si configura come un un dispositivo di design in grado di avere più funzionalità luminose e di interagire con l’utente attraverso semplici movimenti gestuali della mano.

DiCE è, infatti, in grado di riprodurre i colori dello spettro visibile, con intensità variabile, e di effettuare coreografie luminose.

Attraverso i segnali luminosi, DiCE aiuta il consumatore a usare l’energia in modo consapevole: se la luce è verde, infatti, significa che i consumi risultano nella soglia media, calcolata in base alla stagionalità e alle abitudini di consumo. Quando i consumi aumentano, la luce cambia come un semaforo, fino a diventare rossa lampeggiante nel momento in cui la potenza sta per raggiungere la soglia massima e si presenta il rischio di un blackout.

Corredato da un’app per iOS e Android, scaricabile gratuitamente sul proprio smartphone, DiCE abilita l’utente ad accedere a tutta una serie di dati e informazioni sul consumo di energia elettrica della propria casa o azienda. L’app include inoltre la possibilità di eseguire un check up e un monitoraggio delle abitudini di consumo e, attraverso un sistema di notifiche push con consigli e suggerimenti, è in grado di educare i consumatori a un uso più sostenibile dell’energia elettrica.

A sua volta, DiReader è il lettore dei consumi elettrici che utilizza le informazioni fornite dai LED presenti sulla parte anteriore del contatore, per trasmettere i dati di consumo al dispositivo DiGateway.

Collocato nell’ambiente domestico o in azienda, quest’ultimos utilizza i dati segnalati dal lettore DiReader per trasmetterli a DiCE e alla sua app, che li legge come informazioni sui consumi.

Installato in una prima fase presso una selezione di clienti ABenergie, DiCE sarà disponibile sul mercato a partire da marzo 2018.