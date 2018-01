PyeongChang 2018: Panasonic c’è

L’azienda festeggerà il suo trentesimo anniversario da TOP sponsor anche delle prossime Olimpiadi in Corea del Sud

Panasonic si appresta a festeggiare i primi trent’anni di attività da TOP sponsor per il mondo olimpico fornendo un’ampia gamma di soluzioni e attrezzature professionali per le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali di PyeongChang 2018.

In qualità di sponsor TOP1 delle prime e di partner globale ufficiale delle seconde, la società ha già pronta una gamma completa di attrezzature e soluzioni professionali per supportare le XXIII Olimpiadi invernali e le XII Paralimpiadi invernali che si terranno nella contea di PyeongChang, in Corea del Sud.

Lavorando in stretta collaborazione con i Comitati Organizzatori e con la società Olympic Broadcasting Services, Panasonic offrirà le proprie più innovative attrezzature tecniche per tutte le cerimonie di apertura e di chiusura, per gli impianti delle gare e per le sedi delle trasmissioni radiotelevisive.

Dalle Olimpiadi Invernali a Calgary, nel lontano 1988 o oggi, sono passate ben trenta primavere dal ruolo di sponsorship ricoperto da Panasonic che, grazie alle sue tecnologie AV all’avanguardia, ha potuto sposare così a lungo il proprio brand a una serie di eventi globale così importanti.

Sulla scia dei successi ottenuti l’estate scorsa con le Olimpiadi di Rio 2016, Panasonic fornirà le più recenti apparecchiature AV e le più innovative soluzioni di projection mapping, che saranno protagoniste assolute durante la cerimonia di apertura, prevista per il 9 febbraio, e per quella di chiusura.

Nello specifico, Panasonic fornirà allo Stadio Olimpico circa 80 proiettori compatti ad alta luminosità PT-RZ31K/RQ32K, da 30.000 lumen, oltre a diversi Live switcher 2ME2 della gamma Broadcast serie AV-HS6000, e un’intera gamma di sistemi AV.

Inoltre, negli impianti che ospiteranno le competizioni, l’azienda installerà ben 42 dei propri sistemi e display video a LED, coprendo un’area complessiva di 1.640 m² con schermi della gamma professionale.

Con una presenza imponente all'interno delle Olimpiadi invernali di PyeongChang 2018 Panasonic si sta imponendo sempre più anche sul mercato dei sistemi audio professionali. L’audio dinamico fornito dagli altoparlanti line-array RAMSA di Panasonic, ad esempio, renderà ancora più entusiasmanti le competizioni previste in quattro diverse aree: il trampolino di salto con gli sci, i circuiti da snowboard, le piste di sci alpino di Yongpyong e il Parco Olimpico di Gangneung. Gli stessi saranno anche il banco di prova per un nuovissimo sistema integrato di distribuzione multi-video e telecamere a 360 gradi, che l’azienda svelerà sul mercato solo nel 2020.

Il sistema di telecamere broadcast P2HD di Panasonic è stato scelto come supporto tecnologico per tutte le registrazioni degli eventi di PyeongChang 2018. Questi ultimi rappresenteranno la 13^ edizione delle Olimpiadi – la prima è stata quella di Barcellona 1992 – in cui la tecnologia digitale di Panasonic verrà utilizzata come formato di registrazione ufficiale.