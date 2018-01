Proiettori: Canon lancia la gamma XEED

Sei nuovi modelli a ottica intercambiabile che si contraddistinguono per previsione, versatilità e connettività

Sono sei i nuovi proiettori di Canon della gamma XEED, datata dell’innovativa tecnologia LCOS, dal design compatto e con luminosità elevata e risoluzione WUXGA.

La gamma è composta dai modelli WUX7500, XEED WUX6700 e XEED WUX5800 ai quali si aggiungeranno tre modelli a sorgente luminosa LASER: XEED WUX5800Z, XEED WUX6600Z e XEED WUX7000Z, che rappresentano la soluzione ideale per i System Integrator. Compatibili con sei obiettivi motorizzati, tra cui il nuovo RS-SL06UW ad alta risoluzione e distorsione ridotta, questi proiettori garantiscono una grande versatilità di installazione, adatti sia ad ambienti con spazi limitati che per ampi auditorium.

Focus su luminosità e colori

Gli innovativi proiettori a lampada di Canon sono disponibili nelle versioni da 5800, 6700 e 7500 lumen, mentre i modelli laser sono disponibili nelle versioni da 5800, 6600 e 7000 lumen. Tutti i modelli garantiscono un’elevata luminosità durante le proiezioni grazie al sistema ottico AISYS 4.2, alla struttura ottica migliorata e alla tecnologia LCOS. I pannelli LCOS presentano un’ampia superficie trasmissiva, rendendo lo spazio tra i pixel quasi inesistente. In questo modo l’immagine risulta precisa e dettagliata, senza il classico effetto reticolo che si riscontra, invece, nei proiettori LCD tradizionali. Grazie a queste caratteristiche esclusive le installazioni più ampie e diversificate, come quelle museali o negli eventi pubblici, non rappresentano un problema per i nuovi modelli Canon.

Il rapporto di contrasto nativo dei proiettori XEED WUX7500, XEED WUX6700 e XEED WUX5800 è pari a 2000:1, mentre quello dei proiettori XEED WUX7000Z, XEED WUX6600Z e XEED WUX5800Z è pari a 4000:1, raggiungendo il valore di 20.000:1 in modalità contrasto dinamico. Queste caratteristiche tecniche, congiuntamente all’elevata copertura dello spazio colore sRGB, migliorano ulteriormente l’esperienza di visualizzazione, garantendo colori fedeli e neri più intensi.

Tutti i modelli sono dotati di un processore performante, capace di elaborare le immagini con accuratezza e precisione. Un esempio concreto di queste potenzialità è offerto dal possibile impiego in ambito di formazione medicale, grazie alla modalità di simulazione Digital Imaging and Communication in Medicine (DICOM), compatibile con gli standard DICOM 14, ovvero la capacità di ricreare la scala di grigi per una riproduzione accurata delle immagini radiologiche.

Semplicità di installazione e funzionamento

Il nuovo design dei proiettori è robusto e resistente. Lo chassis dei modelli laser Canon è piccolo e leggero. Qualora fosse necessario posizionare il proiettore fuori asse rispetto allo schermo, la funzione keystone consente di correggere la posizione dei quattro angoli dell’immagine permettendo di allinearne perfettamente la geometria. Per rendere l’installazione ancora più semplice, il decentramento dell’obiettivo regola l’immagine senza bisogno di inclinare o riposizionare il proiettore. Inoltre, quando vengono utilizzati contemporaneamente più proiettori, la funzione Edge Blending permette di unire più immagini provenienti da dispositivi diversi pur garantendo una posizione e un’accuratezza ideale in termini di allineamento dei pixel. La maggiore resistenza al calore da parte dello chassis dei nuovi proiettori Canon assicura una maggiore durata nel tempo, un elemento imprescindibile per installazioni di lunga durata in musei o istituti formativi. I nuovi modelli sono anche dotati di un timer che consente di programmare attività su base settimanale o giornaliera. La possibilità di selezionare fino a cinque date specifiche per la programmazione delle attività rappresenta un valore aggiunto inestimabile per il Digital Signage.

Connettività

Video, audio e impostazioni possono essere inviati al proiettore su lunghe distanze tramite un singolo cavo CAT6, grazie allo standard di trasmissione HDBaseT. Gli ingressi DVI, HDMI e DisplayPort assicurano flessibilità delle interfacce digitali, garantendo una maggiore compatibilità con diversi computer e molteplici fonti video. Inoltre, la funzionalità integrata “picture-by-picture” permette di collegare un segnale digitale all’ingresso DVI e un altro all’ingresso HDMI, per poi proiettarle contemporaneamente sullo schermo.

Il nuovo obiettivo RS-SL06UW, ad alta risoluzione e con distorsione minima, completa la gamma dei sei obiettivi motorizzati per i nuovi proiettori.

Lo chassis dei nuovi proiettori assicura inoltre operazioni di manutenzione all’insegna della semplicità. La lampada dei modelli XEED WUX7500, XEED WUX6700 e XEED WUX5800, ad esempio, è raggiungibile dalla parte posteriore dello chassis, permettendone la sostituzione senza la necessità di smontare il dispositivo, mentre il filtro dell’aria è facilmente raggiungibile senza alcun bisogno di attrezzature specifiche. Nei modelli XEED WUX7000Z, XEED WUX6600Z e XEED WUX5800Z, invece, la sorgente laser non ha bisogno di raffreddarsi: questo porta a una maggiore versatilità di soluzioni nelle installazioni.