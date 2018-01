Cresce con quattro nuovi modelli l’offerta inkjet di Epson

I nuovi multifunzione della serie WorkForce Pro assicurano prestazioni e consumi ottimali rispetto ai modelli laser di pari prestazioni

Dallo schermo al foglio in soli 7 secondi. È la promessa dei nuovi multifunzione della serie WorkForce Pro annunciati da Epson, che guarda in particolare al target dei gruppi di lavoro di piccole dimensioni.

Per loro la nuova serie sarà disponibile da febbraio in abbinamento a Epson Print365, un programma a costo copia che offre un servizio di assistenza tempestivo, per garantire la massima tranquillità di utilizzo in ufficio stampando in modo conveniente e senza interruzioni.

Progettati per ridurre costi e consumi energetici

Composta da 4 modelli, la nuova gamma offre elevata velocità di stampa e un tempo di espulsione della prima pagina di appena 7 secondi sia per le stampe a colori sia per quelle in bianco e nero, partendo dalla modalità Sleep.

Il tutto pur consumando fino al 90% in meno rispetto alle stampanti laser di pari prestazioni.

Non solo: i nuovi dispositivi della serie WorkForce Pro si contraddistinguono anche per la velocità di scansione più elevata nel proprio segmento, pari a 24 ipm.

Progettati per ridurre costi e consumi energetici, oltre che per aumentare la produttività in ufficio, i quattro modelli della serie consentono alle aziende di risparmiare fino al 50% sul costo per pagina per la stampa a colori rispetto ai modelli laser di pari prestazioni.

Inoltre, il nuovo sistema di taniche di cui sono dotati consente una sostituzione più semplice degli inchiostri e assicura un rendimento superiore, pari a 10.000 pagine in nero o 5.000 a colori senza sostituire i consumabili(4) (sui modelli PDL).

I nuovi modelli della gamma offrono tutti i vantaggi tipici della tecnologia inkjet, consentendo di stampare con facilità e riducendo al minimo gli interventi di manutenzione richiesti, con conseguente aumento della produttività. A ciò si aggiunge la maggiore flessibilità dei supporti, possibile grazie a un processo di stampa senza contatto che non genera calore.

Sempre per quanto riguarda i supporti, i multifunzione di questa serie vantano una capacità carta standard di 330 fogli, la più alta nel segmento di mercato a cui appartengono.

Appositamente progettati per gli uffici, i modelli della serie WorkForce Pro offrono software e strumenti come Email Print for Enterprise, Epson Print Admin, Document Capture Pro ed Epson Device Admin che aggiungono ulteriori funzionalità al dispositivo, andando oltre la stampa e la scansione. Epson Open Platform e le applicazioni nate dalla collaborazione con gli ISV estendono il potenziale dei multifunzione Epson, come nel caso del software di gestione delle stampe PaperCut. La connettività NFC, inoltre, supporta la stampa da smartphone e tablet offrendo agli utenti la flessibilità necessaria per stampare in mobilità, anche quando non si è in ufficio.