Intrattenimento: QNAP lancia Cinema28

Un’applicazione multimediale multi zona che offre l’intrattenimento in tutta la casa

QNAP Systems lancia Cinema28, un'applicazione multimediale multi zona che consente la gestione da una singola interfaccia di riproduzione multimediale, streaming e molto altro. Cinema28 trasforma il QNAP NAS in un hub multimediale che consente agli utenti di trasmettere in modo comodo i file multimediali sui dispositivi collegati da praticamente qualsiasi angolo della casa.

Oltre al continuo sviluppo nelle applicazioni correlate all'archiviazione, QNAP punta anche a fornire agli utenti domestici una fantastica esperienza di intrattenimento. La nuova applicazione Cinema28 integra le funzionalità dello streaming delle applicazioni QNAP esistenti (incluse Photo Station, Video Station e Music Station) in una singola applicazione per consentire agli utenti di gestire centralmente tutti i file multimediali sul NAS e sui dispositivi di archiviazione collegati. Non importa dove si trova il dispositivo di riproduzione (PC, smart TV o dispositivi mobile), l'utente può trascinare in modo semplice i file o gli elenchi di riproduzione nel dispositivo per riprodurli direttamente.

“Cinema28 rende lo streaming multimediale molto più intuitivo e semplice consentendo agli utenti di gestire e riprodurre i propri file multimediali da una singola interfaccia. Con il supporto per fino 8 a metodi di streaming di Cinema28 combinato a eccellenti capacità di transcodifica di QNAP NAS, puntiamo a offrire agli utenti funzionalità multimediali migliorate oltre all'esperienza NAS,” ha dichiarato Bennett Cheng, Product Manager di QNAP.

Grazie all'interfaccia semplice e facile da usare di Cinema28, è possibile visualizzare rapidamente lo stato di ciascun dispositivo, inclusi i dispositivi in uso, tra cui l'utente del NAS e i media in riproduzione. Grazie all'integrazione con il potente motore di ricerca Qsirch di QNAP, gli utenti possono inserire in modo semplice delle parole chiave, applicare i filtri per trovare rapidamente i file multimediali necessari.

Cinema28 può riprodurre l'audio utilizzando gli altoparlanti collegati alla linea di uscita del NAS e alle porte USB, e i dispositivi Bluetooth. La riproduzione video è supportata utilizzando la porta HDMI del NAS, HD Player, i dispositivi DLNA, Apple TV, e Chromecast.