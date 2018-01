ITANCIA distribuisce innovaphone in Italia

Firmato l’accordo di distribuzione per la soluzione VoIP di Unified Communications dello specialista tedesco della comunicazione IP professionale

ITANCIA, distributore a valore aggiunto, aggiunge a catalogo la soluzione VoIP di Unified Communication di innovaphone, specialista tedesco della comunicazione IP professionale.

Presente in 80 Paesi con 9 filiali e 400 collaboratori, ITANCIA possiede una vasta rete di distribuzione europea costituita da 3.400 rivenditori.

“L’inserimento nella nostra offerta delle soluzioni IP innovaphone ci permette di anticipare la fine delle reti telefoniche tradizionali in ambito aziendale, rispondendo alle esigenze di comunicazioni professionali performanti con soluzioni ad alte prestazioni. I sistemi IP-PBX di innovaphone, includono soluzioni di Unified Communication complete, con tutti gli strumenti oggi indispensabili per tutte le organizzazioni che vogliano evolvere verso la digital transformation: videoconferenze, collaboration, audioconferenze, chat e unified messaging, mobilità,… – dichiara Thomas Lammens, Country Manager South Europe / DACH di ITANCIA -. La gamma omogenea di prodotti innovaphone rientra perfettamente nella nostra strategia di offerta di prodotti affidabili, evoluti e con il massimo contenuto tecnologico.”

Perseguendo la propria strategia di espansione in Italia, iniziata da oltre un decennio, innovaphone amplia la sua rete di distribuzione sul territorio in collaborazione con ITANCIA: “Siamo lieti del successo di questo partenariato. Con le soluzioni VoIP innovaphone, ITANCIA si appresta a reagire alla crescita di All IP, che attualmente continua in tutta Europa. Il concetto di "migrazione graduale" di innovaphone consentirà alle aziende di passare al VoIP mantenendo la propria produttività e con un ritmo personalizzato in funzione del loro budget e delle loro esigenze” commenta Konstantin Kruse, Director International Sales, innovaphone.