Tech Data distribuisce l’IIoT di Advantech in Europa

Per i partner nuove opportunità di business per progetti di produzione intelligente Industry 4.0 edge-to-enterprise

Tech Data distribuirà a livello europeo le soluzioni per l’Industrial IoT (IIoT) di Advantech, che consentiranno ai partner di proporre progetti IoT in spazi industriali, ambienti estremi con condizioni difficili o applicazioni esterne, aprendo nuove opportunità di business.

Con Advantech, la più recente integrazione all’ecosistema di partner per le soluzioni offerte dalla Business unit IoT, Tech Data rafforza la sua offerta relativamente al mondo dell’acquisizione dei dati, all’infrastruttura di rete IoT e alle interfacce dati che supportano un’ampia varietà di ambienti e dispositivi legacy tipici degli ambienti industriali. Con questa partnership Tech Data rafforza il suo impegno finalizzato a colmare il divario tra tecnologia operativa (OT) e tecnologia dell’informazione (IT) nel mercato IoT e a stimolare l’adozione dell’IoT industriale attraverso il canale.

“Il successo nell’ambito IoT richiede partnership e collaborazione – commenta Giovanni Besozzi, responsabile della Business Unit IoT di Tech Data -. Con questo accordo, aiuteremo i nostri partner di canale a fornire una soluzione completa, che comprenda gli elementi IT e OT necessari per il settore industriale. L’Industry 4.0 sta guidando la crescita nel settore IoT e Tech Data è ora in grado di fornire soluzioni industriali end-to-end affidabili per aiutare i nostri partner a soddisfare le esigenze dei clienti finali e offrire opportunità di business trasformative.”

La partnership tra Advantech e Tech Data estende ulteriormente la capacità di quest’ultima di offrire ai propri Partner in Italia sia prodotti specifici che Soluzioni end-to-end per applicazioni innovative come l’implementazione, il rinnovo o l’adeguamento di ambienti di produzione ai nuovi canoni dell’Industry 4.0; la manutenzione predittiva di apparati, il supporto remoto sul campo o il monitoraggio di asset aziendali distribuiti in un’ area o sul territorio.