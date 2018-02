Debutto a ISE 2018 per i large display 4K/UHD di NEC

Alla fiera di Amsterdam, NEC Display Solutions Europe presenterà i suoi nuovi display di grande formato delle serie P e V

Sono disponibili in 4 dimensioni diverse, che vanno dai 65’’ a 98’’ e prevedono le funzionalità HDR i nuovi display di grande formato che NEC Display Solutions Europe si appresta a presentare in anteprima a ISE 2018.

Ad Amsterdam, i prossimi 6-9 febbraio, debutteranno le serie P e V che, oltre a essere future-ready grazie al supporto della piattaforma NEC Omi (Open Modular intelligence), sono anche decise a combinare una risoluzione perfetta delle immagini con dimensioni più ampie del display per ogni tipo di applicazione signage, conferencing e meeting.

Se la elevata omogeneità e uniformità stabile delle immagini rende la serie P particolarmente adatta alle control-room mission critical, entrambe le serie sono rivolte a una vasta gamma di settori industriali e ambienti professionali, che comprendono retail, DooH (Digital out of Home,) finanza, produzione industriale, education, medicale e trasporti.

Progettata per garantire un elevato livello delle performance, la serie P offre una luminosità pari a 700 cd/m2 anche in condizioni di forte luce ambientale, mentre la serie V eroga una luminosità di 500 cd/m2, perfetta in condizioni di luce normali. La qualità della visione è stata notevolmente aumentata attraverso i nuovissimi rivestimenti anti-riflesso posti sulla superficie dello schermo, che garantiscono una perfetta leggibilità dei messaggi, in presenza di condizioni ambientali difficili o in continuo mutamento.

Infine, il design sottile ed elegante, garantisce un’integrazione discreta in ogni tipo di ambiente e di stile di interior, dove la semplicità della finitura è comunque garanzia di una qualità senza pari. A ciò contribuiscono anche una profondità e un ingombro complessivo estremamente ridotto, mentre la flessibilità di utilizzo è ulteriormente accresciuta grazie alla possibilità di montaggio nelle versioni portrait, landscape o table.

Come riportato da Enrico Sgarabottolo, Sales Director TIGI di NEC Display Solutions Division, in una nota ufficiale: «Le nostre serie P e V sono state progettate per rispondere a ogni tipo di bisogno in ambito conferencing, control room, color critical fino all’advertising e al signage information. La qualità video e l’ergonomia sono fattori sempre più importanti nel digital signage. Questo spiega perché le serie P e V siano state pensate in maniera tale da incorporare la più avanzata funzionalità in grado di controllare tutti i parametri visual attraverso il software SpectraView Engine e garantire così immagini precise e naturali come nessun altro prodotto sul mercato».