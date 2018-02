Approccio security-as-a-service per i partner SELECT Expert

Fujitsu ha annunciato nuovi prodotti e servizi per il canale, compresa la nuova specializzazione Select Partner Program Expert per la sicurezza

Intenzionato a offrire nuovi vantaggi ai propri partner SELECT Expert, Fujitsu ha lanciato un portfolio per la sicurezza focalizzato sul canale.

Obiettivo: permettere ai suoi partner di consolidare la partnership con i propri clienti e incrementare la marginalità.

Da qui la proposta di nuovi prodotti e servizi per la sicurezza specifici per il canale supportati da training e da una nuova specializzazione Select Partner Program Expert per la sicurezza.

Nello specifico, i nuovi prodotti e servizi supporteranno i partner nelle aree della biometria, dell’Identity-as-a-Service (IDaaS), della protezione per la cybersicurezza e della valutazione dello stato di preparazione verso le normative GDPR. Il tutto completato da programmi di training e dalla specializzazione SELECT Partner Program Security.

Da qui la possibilità di sviluppare relazioni più solide con i clienti aprendo una nuova linea di ricavi, proponendo una gamma completa di servizi predisposti da Fujitsu, che va dai desktop gestiti fino al monitoraggio di sicurezza degli endpoint.

Verso una protezione as-a-Service

In particolare, i partner di canale hanno ora la possibilità di aiutare i loro clienti ad affrontare i requisiti di cybersicurezza mediante l’accesso alle già citate funzionalità IDaaS di Fujitsu per il monitoraggio delle minacce e la sicurezza gestita. IDaaS semplifica le decine di credenziali di login e password di cui gli utenti devono disporre per tutti i vari servizi cloud e on-premises sostituendole con un unico sign-on supportato da tecniche di autenticazione forte.

Nel contempo, i Security Operations Center (SOC) di Fujitsu eseguono il monitoraggio del traffico Internet dei clienti alla ricerca di eventuali minacce. La protezione dei dati viene assicurata sotto forma di soluzioni per il backup e l’archiviazione delle informazioni business. I servizi sono infine completati dai prodotti per la sicurezza Fujitsu comprendenti la linea di soluzioni biometriche avanzate PalmSecure, con cui è possibile implementare l'autenticazione degli utenti attraverso il riconoscimento sicuro del pattern delle vene del palmo della mano.

Come riferito in una nota ufficiale da Manuela Chinzi, Head of Channel di Fujitsu: «Le aziende che investono in digitalizzazione hanno bisogno di un genere di supporto differente dai partner di canale. Il nostro portfolio sta evolvendo per aiutare i partner SELECT Expert a sfruttare le opportunità inespresse presenti nelle aree cruciali come la cybersicurezza, elemento di preoccupazione prioritario per tutte le aziende, nonostante ben poche possiedano internamente le risorse necessarie per gestirla in maniera efficace».