Canon: vince il Green

E’ azienda più rispettosa dell’ambiente secondo la 21esima edizione dell’indagine Environmental Management Survey di Nikkei

Nella 21a edizione dell’Environmental Management Survey di Nikkei, Canon si è classificata in prima posizione per la quarta volta consecutiva, ottenendo ottimi risultati in tutte le categorie e il massimo punteggio in quella relativa al riciclo delle risorse.

Avviata nel 1997 da Nikkei, Environmental Management Survey è un’indagine annuale che valuta l’impegno delle aziende nel tutelare l’ambiente e le relative misure adottate. Quest’anno, l’indagine è stata condotta inviando un questionario a 1.724 aziende, di cui 395 hanno risposto.

Nella categoria delle aziende produttrici, il livello di gestione ambientale è stato valutato in base a cinque criteri: sistema di gestione ambientale, provvedimenti utilizzati nei confronti dell’inquinamento e della biodiversità, riciclo delle risorse, policy per la riduzione dell’impatto ambientale dei prodotti e misure intraprese per contenere il riscaldamento globale. La classificazione è stata poi redatta in base al punteggio totale.

Nel sondaggio di quest’anno, Canon ha ottenuto il massimo punteggio nella categoria del riciclo delle risorse grazie a iniziative di riciclo “product to product” come i sistemi di riciclaggio di dispositivi multifunzione per ufficio, delle cartucce toner e inchiostro. Inoltre, Canon ha ottenuto un punteggio particolarmente alto anche in altre valutazioni – ad esempio per attività come il programma per la compensazione delle emissioni CO2 come quelle prodotte dai dispositivi multifunzione per ufficio così come da alcuni sistemi di stampa di produzione – ottenendo un punteggio totale di 491 (il massimo è 500), guadagnandosi la prima posizione per il secondo anno consecutivo.

In linea con la propria visione Action for Green, attuata nel 2008, Canon si è posta l’obiettivo annuale di ridurre del 3% le emissioni di CO2 per ogni prodotto ed è impegnata attivamente in molteplici iniziative come il risparmio energetico negli stabilimenti produttivi, il trasferimento modale della distribuzione, la riduzione del consumo di energia nell’uso del prodotto, il ricondizionamento del prodotto, il riutilizzo di parti e il riciclo dei materiali di consumo. Ciò ha portato, nel 2016, a un livello di emissioni CO2 durante tutto il ciclo di vita di ciascun prodotto pari al 34% di quelle prodotte nel 2008 – ottenendo una riduzione di circa il 5% all’anno.

Con Action for Green, Canon si pone l’obiettivo di creare una società che promuova stili di vita migliori e rispetto per l’ambiente grazie alle innovazioni tecnologiche e a una maggiore efficienza gestionale. Per tutto il ciclo di vita del prodotto – Produzione, Utilizzo, Riciclo – Canon, insieme ai sui clienti e partner, si impegna a ridurre l’impatto sull’ambiente.