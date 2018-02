Oggi è il Safer Internet Day

Nella giornata promossa dalla Commissione Europea, TP-Link propone un sistema Mesh Wi-Fi Whole Home per rendere sicura la Rete

Promosso con il supporto della Commissione Europea, al fine di sostenere un uso più sicuro e responsabile del web, in particolare tra i bambini e i giovani di tutto il mondo, Safer Internet Day che si festeggia oggi, 6 febbraio, torna ad accendere i riflettori sui rischi connessi alla Rete.

Se da un lato la progressiva digitalizzazione di questi ultimi anni ha, infatti, migliorato il nostro stile di vita, con dispositivi tecnologici e procedure telematiche di cui non potremmo più fare a meno nella quotidianità, dall’altro ha aumentato il rischio di imbattersi in alcuni pericoli che possono aggirarsi online.

Le principali vittime di queste insidie sono proprio i giovani che, per questo motivo, hanno bisogno di essere informati sul ruolo attivo e responsabile che ciascuno deve avere nella fruizione di Internet come spazio sicuro.

TP-Link è uno dei produttori che si è interrogato sul tema portando sul mercato Deco M5, un sistema Mesh Wi-Fi Whole Home, che integra gli avanzati strumenti di protezione TP-Link HomeCare con le più recenti tecnologie, per una totale sicurezza e ottimizzazione della rete.

Tra queste, la protagonista è la funzione di Parental Control, che consente di tenere sotto controllo la navigazione web dei propri figli, bloccando l’accesso ad applicazioni o siti specifici e impostando limiti di tempo alla navigazione. Un’ulteriore garanzia di qualità è data dalla collaborazione con TrendMicro, specialista nel settore della sicurezza informatica, che segnala contenuti pericolosi presenti in rete e invia le informazioni a Deco M5.