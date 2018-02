Motorola Solutions cresce in videosorveglianza HD e analytics

By

L’acquisizione di Avigilon completa la piattaforma per la sicurezza messa a disposizione di Pubblica Sicurezza e aziende

Motorola Solutions ha annunciato l’acquisizione di Avigilon, società canadese specializzata nella progettazione, sviluppo e produzione di soluzioni all’avanguardia per la sorveglianza.

L’operazione, che potenzierà il portfolio di tecnologie per le comunicazioni mission-critical di Motorola Solutions, avrà un valore complessivo di un miliardo di dollari e sarà completata entro la fine del secondo trimestre di quest’anno.

Stando alle previsioni, Avigilon, che serve aziende ed enti governativi tra cui infrastrutture critiche, aeroporti, strutture governative, luoghi pubblici, centri sanitari e negozi e detiene oltre 750 brevetti americani e internazionali, consentirà a Motorola Solutions di ampliare l’offerta a nuovi segmenti.

Nello specifico, i video analytics, i software e l’hardware per la gestione di reti video, così come le telecamere di sorveglianza e le soluzioni per il controllo degli accessi di Avigilon consentiranno una maggiore collaborazione pubblico-privato, tra le comunità locali e le forze dell’ordine.

La piattaforma per la videosorveglianza di Avigilon aiuta, infatti, a trasformare l’attività di videosorveglianza da reattiva a proattiva, emettendo alert in tempo reale nel momento in cui un individuo, oggetto o veicolo di interesse viene riconosciuto.

Questa intelligenza critica abilita gli utenti a prendere più rapidamente la decisione giusta.