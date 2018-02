LG a ISE 2018 verso il vertical digital signage

By

La società presenta un’ampia gamma di soluzioni B2B, tra cui il nuovo Transparent OLED & il Video Wall con spessore da 0.6mm

LG Electronics si appresta a partecipare a ISE 2018 portando in fiera ad Amsterdam soluzioni verticali ideali per ambienti come negozi, spazi pubblici, uffici e hotel.

Il riferimento è a display futuristici e versatili, tra cui Transparent OLED, Open Frame OLED, Video Wall con cornici ultra sottili e spettacolari nuovi prodotti destinati a catturare l’immaginazione di tutti i partecipanti all’ISE.

Presso lo stand LG, l’attenzione sarà proprio sul Transarent OLED signage da 55 pollici, un prodotto all’avanguardia che stupirà i visitatori per il display OLED trasparente, particolarmente adatto nei negozi e nelle gallerie d’arte, dove è possibile posizionare i prodotti dietro a video o effetti speciali visualizzati sul Transparent OLED signage, creando combinazioni sorprendenti.

In esposizione, come abbiamo già scritto qui, ci saranno, poi, anche i display LG Open Frame OLED, mentre un altro protagonista sarà il video wall con cornici ultra-slim dello spessore di 0,6 mm (1,2 mm bordi affiancati), che offre un’esperienza visiva coinvolgente e senza interruzioni.

I prodotti di digital signage di LG potenziati per offrire le più avanzate soluzioni anche per il settore dei trasporti saranno disponibili in un’ampia gamma di dimensioni e orientamento.

A loro volta, i display Ultra Stretch da 86 e 88 pollici di LG, grazie alla loro forma allungata, si candidano a comunicare in qualsiasi ambiente, da aeroporti e banche a qualsiasi tipo di attività commerciale, mentre le avanzate Interactive Digital Boards (IDB) con qualità delle immagini UHD offrono efficienza e potenti strumenti collaborativi grazie a interfacce touch avanzate con prestazioni di scrittura precise.

Non mancheranno, infine, soluzioni LG per videoconferenza con risoluzione UHD certificate Cisco e la OLED Wallpaper TV sviluppato per gli ospiti degli hotel.