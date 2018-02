20 anni per Tecnosteel

L’azienda produttrice di armadi rack Made in Italy festeggia il traguardo potenziando la forza commerciale e lanciando un occhio al futuro

Tecnosteel festeggia nel 2018 i 20 anni di attività. L’azienda fondata nel 1998 dall’attuale proprietà opera in Italia e all’estero nel settore del networking e dei datacenter producendo armadi rack 19’’ a pavimento e a muro, ripiani, accessori per cavi e fibre ottiche. Lo stabilimento produttivo è situato a Brunello (Varese) su una superficie coperta di 7500 mq dove si eseguono in proprio la progettazione e la produzione dell’intera gamma di prodotti attraverso un ciclo produttivo sempre all’avanguardia.

Tecnosteel ha sempre puntato sulla qualità del prodotto unita al servizio al cliente e per questo ha indirizzato le vendite attraverso i migliori distributori specializzati. Oggi l’azienda conta su 80 addetti e nel 2018 è prevista una crescita del fatturato importante grazie all’adeguamento della forza commerciale con nuove professionalità, che garantiscono al cliente più competenza e supporto, e al potenziamento del reparto produttivo con impianti di ultima generazione.

“20 anni di attività ci identificano come una delle aziende leader in questo settore nel mercato italiano ed europeo – dichiara Mauro Turci, co-fondatore e Presidente di Tecnosteel -. Recentemente abbiamo inserito nuove risorse commerciali per sviluppare il mercato dei datacenter e supportare ancora meglio le richieste dei clienti. Negli ultimi due anni abbiamo messo in campo forti investimenti: sono stati introdotti nella gamma nuovi prodotti tra cui Progress (armadio da pavimento per il settore del networking e dei server), Compact Net (armadio da parete posizionabile a muro in soli 100 secondi con un semplice cacciavite), e si è proceduto al restyling della linea top di gamma Bladeshelter – T7 per il settore datacenter. Amiamo metterci ogni giorno alla prova, e consideriamo ogni richiesta di nuove soluzioni una conferma di fiducia nel nostro team”.

Cresce il mercato estero

Tecnosteel, oltre ad avere da sempre un’attenzione particolare al territorio nazionale, punta a consolidare la propria presenza anche all’estero dove le vendite hanno raggiunto il 45% del fatturato.

“Il potenziamento delle attività in paesi come Polonia, Paesi Bassi, Germania e Spagna sono una priorità per il 2018 e si stanno consolidando anche rapporti con partner in mercati strategici come Iran e Arabia Saudita dove si sono già sviluppati alcuni progetti interessanti in ambito datacenter durante il 2017 – spiega Enrique Martinez, Direttore Commerciale di Tecnosteel -. Anche le attività della filiale francese sono in forte sviluppo grazie alla firma di contratti con importanti operatori locali e installazioni di datacenter presso enti pubblici, così come contratti di collaborazione con importanti distributori di networking”.

Una nuova guida per la divisione Data Center

Per incrementare la presenza nel mercato datacenter e offrire maggiore supporto ai clienti, è stata inserita una nuova risorsa, Stefano Marini, con il ruolo di Sales Director Italy & Datacenter. Marini vanta una pluriennale esperienza nel settore avendo lavorato per aziende di primo livello del mercato italiano e ha al suo attivo molti datacenter installati sul territorio nazionale.

In Tecnosteel si occuperà con particolare focus della divisione Bladeshelter nata nel 2008 per offrire una soluzione interamente italiana al mercato datacenter. La linea Bladeshelter racchiude prodotti dedicati a questo settore di mercato, che vanno da rack specifici a soluzioni intelligenti per l’alimentazione, fino a soluzioni innovative per la climatizzazione, il tutto per garantire i migliori standard di continuità e sicurezza dei server aziendali anche ai clienti più esigenti. In questi anni molti enti pubblici, banche e aziende prestigiose hanno scelto di affidare i propri data center a Bladeshelter, sia in Italia che all’estero.