Zyxel apre la strada del cloud networking a tutti

L’offerta di NebulaFlex per gli access point offre flessibilità per la diffusione della rete e riduce i costi di hardware e software

Perché scegliere tra cloud e rete locale? Se lo è chiesto Zyxel che ha annunciato al mercato NebulaFlex, una nuova feature presentata su tre modelli di Access Point standalone tradizionali, ossia Zyxel NWA1123-AC HD, NWA1123-AC PRO e NWA1123-ACv2 con la versione di firmware 5.20 o superiore.

Con NebulaFlex sarà possibile per i clienti gestirli sia in modalità sia stand-alone, per offrire alle aziende totale flessibilità per la diffusione della rete e ridurre i costi per hardware e software.

Offrendo il meglio di entrambi i mondi, Zyxel fornisce oggi una libertà di scelta grazie a un accesso ibrido che permette agli utenti di avere la flessibilità di passare dalla gestione della rete in modalità basata sul cloud alla modalità stand-alone, per adattarsi nel migliore dei modi a tutte le necessità di diffusione della rete.

Gli utenti avranno la possibilità di passare al cloud ogni volta ne vedono il beneficio, senza il bisogno di sostituire il network esistente o acquistare ulteriori controller o software. Per coloro che già possedevano access point Zyxel, per abilitare NebulaFlex sui dispositivi è necessario solamente un upgrade di firmware gratuito.

Un’offerta limitata per 3 mesi di licenza Nebula Professional Pack, sarà fornita gratuitamente agli utenti che si registreranno a Nebula Cloud Management via NebulaFlexTM fino al 30 Aprile 2018.

Più flessibili con il cloud networking

Sviluppato per le aziende multi-sede e senza una corretta competenza o le giuste risorse per la gestione del network, Zyxel Nebula è una soluzione di gestione della rete basata sul cloud al 100% che gestisce centralmente e da remoto tutti i dispositivi wired, wireless e security di Nebula da un singolo pannello di controllo – il Nebula Control Center (NCC).

Senza alcun costo aggiuntivo, gli utenti che possiedono un access point hybrid, avranno la possibilità di raccogliere i frutti di Zyxel Nebula Cloud, fra cui l’accesso 24/7, ovunque si trovino, alla Nebula dashboard, il device/client monitoring e l’event log e beneficeranno di altri vantaggi.

Esiste inoltre la possibilità di effettuare un upgrade alla licenza Nebula Professional Pack per usufruire di funzioni ‘enterprise-class’.