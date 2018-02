HP Inc. lancia nuove stampanti per la creazione di mappe GIS

Le DesignJet T1700 sono ideali per gli ambienti aziendali e la pubblica amministrazione

HP Inc. ha presentato le stampanti HP DesignJet T1700 , soluzioni da 44 pollici di nuova generazione che consentono ai gruppi di lavoro CAD e GIS (Geographic Information System) di produrre mappe e documenti altamente accurati con potenti capacità di elaborazione e maggiori livelli di sicurezza, una delle priorità delle aziende.

Un potente processore per la massima facilità di stampa

Le dimensioni dei file GIS sono in continuo aumento, così come la loro complessità e i dati che contengono. Per elaborare senza problemi queste informazioni e migliorare l’esperienza di stampa per i professionisti, la stampante HP DesignJet T1700 offre una nuova architettura di elaborazione che utilizza un disco rigido da 500 GB. La possibilità, per la prima volta su un prodotto di questa tipologia, di incorporare Adobe PDF Print Engine consente di gestire in modo più efficiente file molto pesanti e di conseguenza, di liberati praticamente in modo immediato i PC per continuare a lavorare.

HP DesignJet T1700 offre anche una migliore qualità del colore e un livello superiore di precisione per mappe e rendering più accurati, consentendo ai gruppi di lavoro GIS di prendere decisioni migliori.