Più prevenzione e diagnosi con il telemonitoraggio

Dalle farmacie alle scuole passando dai centri sportivi sono tanti i luoghi dove servizi come “Cardioonline” di EBM possono salvare vite umane

Avere in pochi minuti una diagnosi precisa e affidabile refertata da medici qualificati. È quanto consentono di ottenere i servizi di telemedicina di TBS Group che, tramite la sua controllata EBM offre “Cardioonline”, un servizio di telemonitoraggio erogato attraverso una rete di farmacie sul territorio nazionale che, come già spiegato qui, può rappresentare un valido aiuto per la salvaguardia della salute dei cittadini.

Si tratta di servizi di telemedicina che permettono di effettuare esami come l’elettrocardiogramma fornendo valide diagnostiche agli operatori del settore contribuendo anche a salvare vite umane.

Il tutto direttamente dalla farmacia sotto casa invece che in un ospedale magari geograficamente distante e con lunghi tempi di attesa.

La telemedicina è, infatti, in grado di arrivare ovunque, anche nelle scuole, nei centri sportivi. L’obiettivo del Gruppo TBS è quello di offrire al mercato maggiori competenze professionali a supporto di un costante processo di aggiornamento tecnico, economico e organizzativo nella gestione delle apparecchiature medicali. Servizi come “Cardioonline” uniscono la tecnologia altamente avanzata alla qualità e alla velocità della refertazione, garantendo un servizio affidabile per la prevenzione e la diagnosi a distanza delle malattie.

In qualità di controllata da TBS Group, EBM è una società specializzata nello sviluppo e nella gestione di servizi di manutenzione multivendor in outsourcing e nei servizi di ingegneria clinica.

A sua volta, parte del Gruppo Althea, TBS Group gestisce le tecnologie e fornisce i servizi per le strutture sanitarie, sia pubbliche che private. Con sede nell’AREA Science Park di Trieste e un fatturato 2016 di 200,3 milioni di euro, si avvale di circa 2.000 addetti a livello internazionale, conta più di 20 centri di competenza specialistici e di oltre 300 laboratori on site collegati a più di 1.000 ospedali ed Enti pubblici e privati.