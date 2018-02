Le soluzioni B2B di ASUS a ISE 2018

Soluzioni hardware integrate appositamente progettate per gli ambienti professionali e il mondo retail

In occasione di ISE 2018 ASUS presenta la più recente offerta di soluzioni per il mondo business e retail dedicate a chi in azienda si occupa di creazione di contenuti, gestione IT e videoconferenze. Tra le soluzioni d’interesse presso lo spazio espositivo ASUS – Hall 8, Stand 8-C440 – i monitor professionali ProArt PA32UC e ProArt PA27AC, i mini PC PN40 e PB40 e il proiettore F1 Full HD.

Soluzioni professionali per content creator

Per progettisti, videomaker, animatori, creatori di contenuti per tutti gli ambiti professionali in cui la resa cromatica è cruciale per l’eccellenza del risultato finale, ASUS propone i monitor ProArt PA32UC e ProArt PA27AC, che assicurano prestazioni eccezionali senza compromessi.

ASUS ProArt PA32UC

ASUS ProArt PA32UC è un monitor da 32” con pannello IPS UHD 4K, a retroilluminazione diretta a LED da 384 zone, e una luminosità massima di 1000cd/m2. La massima fedeltà cromatica è data dall’ampia copertura dello spazio colore che soddisfa i principali standard del settore – 85% Rec. 2020,99,5% Adobe RGB, DCI-P3 superiore al 95% e 100% sRGB – e garantisce la migliorare qualità delle immagini e colori reali. Il monitor vanta la certificazione Ultra HD Premium per un’esperienza UHD ottimale e adotta la tecnologia ASUS LED Driving con le migliori prestazioni HDR e un contrasto ottimizzato. Il monitor è calibrato direttamente in fabbrica grazie alla tecnologia ASUS ProArt che restituisce un valore di fedeltà cromatica professionale pari a ΔE < 2. A queste caratteristiche si coniuga un'ampia connettività grazie a due porte Thunderbolt 3, una DisplayPort 1.2 e un hub USB 3.0.

ASUS ProArt PA27AC

ASUS ProArt PA27AC adotta un pannello IPS da 27”, con risoluzione 2560 x 1440 WQHD e un design frameless su tutti e quattro i lati. Grazie a una copertura dello spazio colore 100% sRGB e al supporto HDR10, è capace di una resa grafica eccezionale. La calibrazione tramite la tecnologia proprietaria ASUS ProArt garantisce un valore di fedeltà cromatica professionale pari a ΔE < 2 e mentre la connettività è assicurata da due porte Thunderbolt 3, una DisplayPort 1.2, tre porte HDMI e un hub USB 3.0.

Soluzioni professionali per piccole e grandi aziende

Per le aziende alla ricerca di un sistema di gestione IT, ASUS Control Center è la risposta ideale. La postazione demo in mostra presso ISE sfrutta un mini PC PB40: una soluzione compatta che si adatta elegantemente anche agli uffici più piccoli.

ASUS Control Center

ASUS Control Center è una suite di gestione IT che offre funzionalità complete di controllo e monitoraggio, per tenere sotto controllo dispositivi professionali tra cui digital signage, thin client, PC all-in-one, notebook, desktop, server e workstation. ASUS Control Center mette a disposizione soluzioni convenienti, sicure ed economiche per aziende, piccole e grandi imprese e data center in tutti i settori.

ASUS PB40 mini PC

Il mini PC PB40 offre una connettività senza pari con fino a sei porte USB 3.1 Gen 1 e una porta I/O ultra-flessibile con supporto VGA/DP/COM/HDMI. Lo chassis in metallo ospita l’ultimo processore Intel Celeron di 8a generazione in uno chassis fanless per un’estrema silenziosità. Il mini PC PB40 è particolarmente versatile e ben si adatta a diversi scenari d’utilizzo grazie al design compatto e al supporto di moduli impilabili opzionali per aggiungere componenti come i drive ottici, consentendo di risparmiare spazio.

Soluzioni di audio e video conferenza adatte a tutti

Per i professionisti alla ricerca di una soluzione per gestire le conferenze audio e video in modo efficace, ASUS offre opzioni facili da configurare e gestire. Con un computer Chromebox in abbinata al kit hardware ASUS Hangouts Meet, le chiamate in conferenza sono immediate e sicure. Per videochiamate più interattive, gli utenti possono combinare la potenza del mini PC PN40 con le immagini ad alta definizione offerte dal videoproiettore F1.

ASUS Full HD F1 LED Projector

Il videoproiettore ASUS Full HD F1 è dotato di lenti in vetro con rapporto ultra-short-throw in grado di proiettare un’immagine di qualità cinematografica da 200 pollici a una distanza di due metri. Il videoproiettore adotta un obiettivo autofocus con risoluzione nativa Full HD 1920 x 1080 per offrire un’esperienza visiva di elevata qualità. Con una sorgente luminosa LED RGB e un’uscita 100% NTSC da 1.200 lumen, ASUS Full HD F1 proietta immagini più luminose, nitide e con colori saturi rispetto ai proiettori tradizionali, e si contraddistingue per dettagli di design unici tra cui altoparlanti e fori di sfiato che utilizzano una griglia metallica per fornire una dissipazione del calore più efficiente un volume più pieno. Due altoparlanti stereo da 3W e un woofer da 4W per un audio a 2.1 canali assicurano un’esperienza audio reale e immersiva.

ASUS PN40 mini PC

Alimentato dai più recenti processori Intel Celeron di ottava generazione, il mini PC ASUS PN40 adotta un design con pannello inferiore scorrevole per facilitare le operazioni di assemblaggio. Compatto e leggero – misura 115 x 115 x 49mm e pesa solo 700g – presenta un’ampia gamma di opzioni per la connettività, tra cui una porta USB 3.1 Gen 1 Type-C per una trasmissione veloce dei dati e una porta I/O variabile per il supporto VGA o COM: una soluzione ideale sia per l’home entertainment che per la produttività in azienda.

Kit hardware ASUS Hangouts Meet

Il kit hardware ASUS Hangouts Meet è una soluzione di collaboration semplice e immediata per qualsiasi azienda dotata di una telecamera con sensore 4K con campo visivo a 120º e zoom automatico per inquadrare automaticamente i partecipanti al meeting. Una stazione audio microfono/altoparlante – disponibile in bianco o in nero – con tecnologia per la cancellazione d'eco e la soppressione dei rumori contribuisce a un suono limpido e cristallino. Il kit permette di collegare facilmente fino a cinque microfoni/altoparlanti in serie, per un audio di alta qualità in ogni angolo della stanza.

Avviare o partecipare a videoconferenze è facile e veloce grazie all’interfaccia software che può essere avviata anche direttamente dall’applicazione Google Calendar. Il kit è sempre protetto da virus e altri malware grazie agli aggiornamenti automatici, e l’autorizzazione in tempo reale e la gestione centralizzata dei partecipanti alle riunioni contribuiscono ad uno svolgimento sicuro e protetto delle sessioni di conferenza. Già disponibile per il pre-ordine è una versione di ASUS Hangouts Meet per il supporto di sale riunioni di grandi dimensioni. Il kit include una videocamera Logitech PTZ Pro 2 con zoom ottico 10x che permette l’inquadratura panoramica e la messa a fuoco di fino a 20 partecipanti.