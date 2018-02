I monitor Sony per Crestron

Sony Professional Solutions Europe ha fornito a Crestron 63 display professionali BRAVIA Sony per questa edizione di ISE, permettendole di presentare le proprie soluzioni in 4K

In occasione di ISE 2018, Sony Professional Solutions Europe ha fornito a Crestron 63 display professionali BRAVIA Sony da utilizzare presso il proprio stand e dimostrare la sua capacità di creare e gestire soluzioni per sale aziendali che rispondano alle sfide dell'ambiente di lavoro di oggi.

Sony ha concesso in uso 10 FW-43XE8001, 30 FW-55XE8001 e 23 FW-65XE8501 per essere utilizzati in numerose applicazioni polivalenti. Sony è stata scelta grazie alla qualità superiore delle immagini dei suoi display, che permettono a Crestron di presentare contenuti in 4K sia nelle sale riunioni sia nelle aree di dimostrazione. Ogni postazione è dotata di questi display per presentare la soluzione per riunioni e collaborazione Mercury di NVX e Crestron.

"Ogni anno, quando iniziamo a progettare il nostro stand a ISE, ci troviamo sempre di fronte alla stessa sfida: dove trovare una grande quantità di schermi di qualità in più formati? – ha dichiarato Robert Bavolacco, Manager, Partner Programs di Crestron -. Fortunatamente, la gamma di display BRAVIA di Sony ha fatto fronte esattamente a questa nostra esigenza, ovvero prodotti high-end che ci offrono il massimo controllo e al tempo stesso sono semplici da usare, con una qualità dell'immagine eccezionale. Collaborare con Sony allo stand di questa edizione è stato davvero entusiasmante e l’expertise che Sony ha dimostrato è stata fondamentale per completare il design del nostro stand. Siamo davvero ansiosi di vederlo in azione".

"Siamo lieti di poter agevolare e supportare Crestron, consentendole di presentare le sue soluzioni in 4K a ISE, quest'anno – ha commentato Thomas Issa, ‎Product Manager Europe di Sony-. Sony cerca sempre di offrire ai propri clienti le migliori soluzioni audiovisive per rispondere alle loro esigenze. Questo è esattamente ciò che abbiamo ottenuto con lo stand di Crestron a ISE e questo progetto ha ulteriormente rafforzato gli ottimi rapporti tra le nostre due aziende".