Panasonic: nuova versione del toughbook CF-20

Maggiore autonomia, sicurezza migliorata e connettività rendono il notebook detachable fully rugged lo strumento ideale per i mobile worker

Panasonic presenta una nuova versione del proprio notebook detachable fully rugged, il Toughbook CF-20, lanciato per la prima volta nel 2015, che è ancora l’unico notebook fully rugged da 10,1’’ con tablet detachable.

Il nuovo Toughbook CF-20 assicura performance migliori con un consumo ridotto di energia, grazie al processore Intel Core vPro di 7° generazione. Il dispositivo 2-in-1 è oggi caratterizzato da un’autonomia estesa fino a 17 ore, grazie alla seconda batteria inclusa come standard posizionata nella tastiera, e da un’autonomia del solo tablet di 8,5 ore. L’unione di queste due caratteristiche fa sì che il dispositivo possa offrire performance significativamente migliorate e un’autonomia raddoppiata.

Panasonic ha inoltre migliorato la sicurezza del login sul device, grazie alla nuova fotocamera frontale con Windows Hello enabled, unita a sensori IR e LED. Tra le altre nuove funzionalità, un lettore di bande magnetiche opzionale che consente la lettura di carte fedeltà, patenti e card associative. Sono infine stati applicati miglioramenti alla fotocamera posteriore, ora in grado di scattare foto più nitide e di maggior qualità, anche in ambienti bui. La serie di feature a disposizione, oltre al touchscreen utilizzabile con i guanti, al supporto per veicoli progettato appositamente e al replicatore di porte, rende il Toughbook CF-20 un dispositivo ideale per il mobile.

Il Toughbook CF-20 garantisce una visione ottimale grazie al display da 10.1’’ WUXGA con multi-touch capacitivo a 10 dita (1920 x 1200 pixel). Il processore è Intel Core i5-7Y57 vPro (4MB di cache e 1.2GHz, fino a 3.3 GHz grazie a Intel® Turbo Boost Technology) senza ventola, la scheda grafica è Intel HD Graphics 615. La dotazione comprende 8GB di RAM, SSD da 256GB e sistema operativo Windows 10 Pro.

Per far sì che i mobile worker siano sempre connessi, il Toughbook CF-20 è dotato di webcam Windows Hello da 2MP con microfoni stereo e di fotocamera posteriore da 8MP. La connettività 4G LTE opzionale permette di connettersi con l’ufficio e con i sistemi di gestione della forza lavoro, mentre l’opzione GPS U-Blox 8 permette una navigazione precisa.