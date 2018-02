Con OTTO chi monitora è monitorato

Il nuovo strumento hardware e software messo a punto dall’italiana AKInnovation rivoluziona il monitoraggio presenze e mezzi

Si chiama OTTO ed è uno strumento prezioso per automatizzare controlli, verifiche, analisi e ottimizzare i tempi attraverso l’uso di un terminale che assomiglia a un telefono ma si caratterizza per semplicità d’uso, sicurezza e maneggevolezza.

Lo ha ideato AKInnovation, azienda tutta italiana che, dalla stretta collaborazione con le aziende clienti, ha messo a punto uno strumento hardware e software che si candida a rivoluzionare il monitoraggio presenze e mezzi.

Nello specifico, OTTO si propone, infatti, di semplificare la vita di cooperative che si occupano di assistenza domiciliare, o delle imprese che si occupano di manutenzione, ma anche di sicurezza e vigilanza, facchinaggio, pulizie o delle imprese edili con diversi cantieri sparsi sul territorio.

Il team che riunisce giovani esperti nei settori delle Telecomunicazioni, dell’Elettronica e del Software ha realizzato un dispositivo semplice che, con pochi tasti, è in grado di tracciare e certificare i passaggi in punti di interesse codificati tramite tag RFId passivi.

La soluzione messa a punto da AKInnovation interagisce con persone e luoghi, raccoglie dati sulle presenze e sulle attività svolte, orari, posizione tenendo traccia di ogni spostamento per sapere, ad esempio, nei casi di assistenza domiciliare, quali sono i pazienti visitati, in quanto tempo, quali prestazioni sono state erogate e quali eventuali criticità sussistono.

Il collegamento dei singoli dispositivi con la piattaforma cloud Ottagono permette, poi, di controllare e analizzare tutti i dati raccolti anche per le necessarie rendicontazioni, le analisi sugli appalti e la compilazione automatica delle paghe.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Marco Montanelli, responsabile ricerca e sviluppo di AKInnovation: «Le applicazioni possibili di OTTO sono numerose e possono davvero rivoluzionare l’impresa, automatizzando controlli, verifiche, analisi ottimizzando i tempi in modo straordinariamente semplice».